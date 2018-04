Cruiser Light – je to malé, bílé, ale iPod to není...co tedy?

Stále více uživatelů začíná zjišťovat, že telefon na uchu při řízení není úplně pohodlný, a ještě navíc může stát i body. Klasická Bluetooth sluchátka sice problém řeší, ale buď je musíte mít neustále na uchu, nebo je stále hledáte. Naopak těžké sady vyžadující odbornou montáž se také leckomu nelíbí. Proto se stále více prosazují různé přenosné a přitom pevně uchytitelné varianty.

Kromě hands-free integrovaných do zrcátek jsou velmi populární i sady k uchycení na sluneční clonu. Tohle umístění je totiž velmi vhodné – ústa řidiče se nachází poměrně blízko mikrofonu, takže – pokud veškeré zvuky v autě nepřehluší motor nebo aerodynamický hluk – i druhá strana docela dobře slyší. Právě toho se snaží využít nové hands-free Hama Cruiser Light. Poměrně kompaktní a designově docela podařená krabička, která má integrovaný mikrofon a reproduktor.

S telefonem se Cruiser Light propojuje prostřednictvím Bluetooth, podporovány jsou profily hands-free i headset. Poměrně velký reproduktor by mohl zajistit i příjemný zvuk. Přístroj napájí Li-Ion akumulátor, který by měl poskytnout 450 hodin v režimu stand-by nebo 10 hodin hovoru. Součástí dodávky je samozřejmě nabíječka do zapalovače. A na závěr to nejpodstatnější - cena. Krabička Cruiser Light stojí přibližně 2 700 Kč.

