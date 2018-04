Crossover X6, ale nikoli od BMW. Recenze Nokia X6

Není to tak dávno, co si Siemens půjčoval označení modelových řad od Mercedesu. Možná si ještě vzpomenete na špičková Ska nebo třeba odolná Mka. U Nokie je automobilová inspirace v označování modelů asi jen náhoda, ale je velmi pravděpodobné, že nás čeká razantní změna typových označení nových Nokií. Z modelů Xpressmusic se stane řada X a další nové řady budou přibývat.

Jenže když se řekne X6, většina (alespoň mužů) si představí crossover od BMW. Pravdou ale je, že podobně jako X6 od BMW, i X6 od Nokie ve vás rozhodně nechá poněkud ambivalentní pocity.

Z jedné strany to je naprosto špičkový telefon, který nabídne velmi dobrou výbavu. Ta vás nezklame ani v práci, ani ve volném čase. Je postavený na Symbianu (konkrétně S60 5th), k tomu si přidejme 5Mpx, podporu rychlých dat včetně wi-fi a v neposlední řadě i 16 GB paměti pro uživatelská data. Na druhou stranu, design je trochu osobitý (přesně jako u BMW), takže telefon se rozhodně nebude líbit úplně každému. Ostře řezané hrany jsou zajímavé, ale minimálně nezvyklé. A opět je tu tenký zadní kryt, za který Nokia v minulosti sklízela kritiku u N Series. Nemluvě o tom, že opět chybí slot pro paměťovou kartu jako u modelu N95. Že by byla Nokia opravdu nepoučitelná?

Vybíráme z katalogu

Dosud nejlepší hudební Nokie 5800 (Tube), levná konkurence ze stejné stáje 5230 a dotykový Symbian v podání Sony Ericssonu - Satio s 12Mpx foťákem

Kapitoly recenze

V případě paměti nevadí ani tak to, že by 16 GB bylo málo. Přece jen to je dost prostoru na pár filmů a několik desítek hodin muziky. Ale paměťová karta je přece jen praktičtější pro přenos souborů mezi více místy. Třeba když chcete překopírovat fotky. Jistě, můžete telefon připojit v režimu Mass Storage, ale zase to už znamená nosit s sebou kabel. Právě chybějící slot, a samozřejmě také chybějící klávesnice, je jednou z největších odlišností od Nokie N97. Výbava je totiž jinak téměř totožná. Tím je v podstatě řečeno, pro koho tento přístroj je. Pro náročné uživatele, kteří od telefonu chtějí opravdu hodně, ale obejdou se bez klávesnice.

Nokia X6 má stejný procesor jako Tube i N97, tedy ARM 11 s taktem 434 MHz. Ve srovnání s Tubem je ale telefon o něco rychlejší. Při pohybu v menu jsou odezvy celkem svižné, práci zpříjemní i přechody mezi jednotlivými obrazovkami. Těžko se dá ale odhadnout, jestli bude telefon zpomalovat s větším počtem nainstalovaných aplikací. Zkušenosti z ostatních Symbian modelů od Nokie by to naznačovaly.

Vzhled a konstrukce

Tenhle kousek není tedy líbivou hračkou. Na první pohled ale chytne za srdce všechny milovníky neotřelých řešení. Ze všeobecné nudy oblin ostřeji řezané hrany X6 vystupují. Když si položíme X6 vedle staršího Tube, nemůžeme se ubránit dojmu, že novinka vypadá mnohem svěžeji a dynamičtěji. Efektně působí i dvojice barevných lišt na horní a spodní hraně přístroje, kterou doplňuje dvojice chromových na bocích. K tomu kombinace černého lesklého předku a bílošedého zbytku. Prostě esence efektnosti.

S Tubem má telefon i téměř totožné rozměry. Je ale přibližně o dva milimetry hubenější. Jen ostré hrany v kapse více tlačí. Dílenské zpracování je bohužel spíše průměrné. Telefon drží pohromadě dobře, ale dojem kazí již zmíněný tenoučký plast zadního krytu. Ten navíc na horní straně sousedí s krytkou konektoru USB a zapínacím tlačítkem, a v těchto místech nedoléhá úplně dokonale. Telefon sice nijak neskřípe, ale dobrý dojem tenhle detail kazí.

Displej a klávesnice

Už v úvodu byla řeč o absenci klávesnice. Takže je jasné, že X6 je další z řady dotykových telefonů, které v poslední době vládnou trhu. Vůbec poprvé se můžeme u Nokie setkat s kapacitním displejem, takže v balení už nenajdeme dotykové pero. Nutno říci, že tenhle posun telefonu skutečně prospěl. Displej je citelně přesnější, než je tomu u předchozích modelů. V menu telefonu chybí možnost kalibrovat displej, ale zřejmě vám ani nebude scházet. Reakce telefonu na dotek prstem jsou totiž prakticky bez problémů. Telefon už nepotřebuje stisknutí tlačítka, stačí lehký dotek. Litovat budou snad jen dámy, zvyklé používat místo stylusu dlouhé nehty.

Displej má stejnou úhlopříčku jako Tube, tedy 3,2". To lze dnes považovat za průměr, stejně jako rozlišení 360 x 640 bodů. Jeho technické parametry jsou prakticky totožné s ostatními modely od Nokie. Displej boduje poměrně vysokým kontrastem a jasem, díky čemuž je dobře čitelný i za horších světelných podmínek. Grafika displeje je příjemně jemná, drobným zklamáním je snad absence podpory widgetů známých z N97. Také pouze čtyři odkazy na základní obrazovce, podobně jako v případě Tube, jsou trochu krokem zpátky.

Stejně jako v případě Tube, i X6 má senzorové tlačítko v horním rohu telefonu. To zpřístupní zkratky na pět aplikací. Na pravém boku jsou pak tlačítka pro ovládání hlasitosti, fotoaparátu, a pak šoupátko pro blokování displeje. Jeho umístění je (především pro praváky) logičtější než u Satia. U něj je tlačítko na opačné straně. Pochvalu si zaslouží výrobce za větší a přesnější tlačítka pod displejem.

Baterie

Telefon je dodáván se stejnou baterií jako Tube: Li-Ion akumulátor s kapacitou 1 320 mAh s označením BL-5J. Výrobce udává mírně větší výdrž, konkrétně 420 hodin v režimu stand-by či šest hodin hovoru. První zkušenosti naznačují, že výdrž by měla být zhruba srovnatelná u obou přístrojů. Při intenzivnějším používání vydrží telefon přibližně dva dny. Přehrávat hudbu by měl vydržet nepřetržitě 35 hodin, v praxi to je o něco méně, kolem dvaceti.

V každém případě, celkovou výdrž ovlivňuje používání datových přenosů, zejména wi-fi. To dokáže baterii poměrně efektně vysát. Doslova totéž lze říci o navigaci. Nechat se s X6 navigovat po delší trase bez nabíječky, je čiré šílenství. Baterie v tomto případě vydrží přibližně dvě až tři hodiny. Stejně jako u wi-fi na tom má zřejmě největší podíl často svítící displej.

Ačkoli by měly všechny nové modely Nokie kromě standardní nabíječky podporovat i nabíjení přes Micro USB konektor, u X6 tomu tak není. Nicméně přístroj, který jsme měli na recenzi k dispozici, není ještě prodejním vzorkem, takže je možné, že některá z pozdějších verzí firmware tento nedostatek opraví. Podobnou zkušenosti ale naznačují zahraniční servery s 32GB verzí, takže můžeme spíše jen doufat.

Telefonování a zprávy

Základní parametry jsou v podstatě dány operačním systémem Symbian. Ten znamená faktickou neomezenost adresáře. Nabídne všechny detaily, na které jsme zvyklí z Outlooku. Oproti linuxové N900 je snad možné želet jen integrace instant messengerů přímo do kontaktů. Totéž platí i o komfortu kalendáře. Z tohoto pohledu splní X6 zcela jednoznačně požadavky na organizaci času i velmi náročných manažerů. Samozřejmostí je naprosto bezproblémová synchronizace s Outlookem i se servery SyncML.

Také v případě zpráv jsou parametry u všech Symbian telefonů velmi podobné. Pochvalu si Nokia zaslouží za vylepšený režim vkládání textu. Písmena při psaní jsou citelně větší než na Tubu, což hodně usnadňuje zadávání textu. Komfort je nyní opravdu srovnatelný s telefony s klasickou hardwarovou klávesnicí a při zadávání textu se není nutné tolik soustředit. Když k tomu přidáme ještě citlivější displej, SMS si na tomhle přístroji docela užijete.

Data a organizace

Jak už v textu několikrát padlo, Nokia X6 podporuje bezdrátovou síť wi-fi. Konkrétně jde o starší standardy b a g, na první telefon s podporou n si budeme muset zřejmě ještě počkat. Mimo to ale samozřejmě nechybí ani podpora mobilních datových přenosů, a to pochopitelně včetně podpory 3G a také HSDPA. Bohužel jen do rychlosti 3,6 Mb/s, což je sice v českých sítích zbytečně hodně, ale v civilizovaném světě se stále častěji potkáváme s rychlostí 7,2 Mb/s.

Když byla řeč o synchronizaci, v telefonu nechybí klient Mail for Exchange pro synchronizaci se serverem Microsoft Exchange, ani Nokia Messaging pro práci s POP3/IMAP e-maily. Celkem tak můžete mít v telefonu až 11 různých e-mailových účtů. To je množství, které bude stačit snad každému. Jeden z účtů lze nastavit jako hlavní, informace o nových zprávách jsou pak zobrazovány na hlavní obrazovce ve stand-by režimu.

Zábava

I když se X6 v práci skutečně cítí dobře, mimo ni se také rozhodit nenechá. Ostatně typové označení tomu napovídá. A nakonec i design. Jenže hudební přehrávač prošel jen minimálními úpravami, kterých si pravděpodobně ani nevšimnete. V zemích, kde už Nokia uvedla svoji službu Comes With Music, se prodává 32GB verze s doživotním stahováním hudby. V Česku není ale ani hudební obchod, takže budeme muset vystačit s hudbou, kterou si nahrajeme z počítače.

Přehrávač plně podporuje ID3 Tagy, chybí jen podpora češtiny. Novinkou je aplikace Playlist DJ. Podobnou aplikaci známe z Walkmanů od Sony Ericssonu, dokáže totiž namíchat seznam hudby podle vaší nálady. Jako standardní doplněk připočítejme FM rádio a podcasty. Kromě hudby si telefon poradí také s videem. Na 3,2" displeji to není sice úplně velký komfort, ale v nouzi může přijít vhod. Telefon podporuje populární formát MP4, ale také WMW a RealPlayer. Pro Symbian je k dispozici i přehrávač DivX, který se dá doinstalovat.

Oproti Tube nabídne X6 také lepší foťák. Snad si v Nokii konečně uvědomili, že přístroje s horším fotoaparátem už nejsou zajímavé ani u hudebních telefonů. Designérům Sony Ericssonu už to došlo. Blesk zastoupí dvojice světelných diod. Kvalita fotek není nijak oslnivá, ale rozhodně lepší než v případě Tube. Celkově lze ale obrázky z X6 hodnotit jako průměrné. U Nokie se ale poměrně často kvalita fotek zvyšuje s novějšími verzemi firmware. Takže uvidíme.

Navigace

Model X6 je jedním z těch, u nichž Nokia uvolnila navigaci zdarma. Je možné, že u některých modelů bude nutné udělat update map na verzi 3.0. Přesně tak tomu bylo u testovacího telefonu. Samotný update je ale velmi snadný, takže vás ani příliš nezdrží. Nová verze map přináší lehce přepracované uživatelské rozhraní. Rozdílu si všimnete hlavně v základním menu. I když tady, pokud budeme upřímní, zrovna o vylepšení nejde. Původní menu bylo blíže logice navigací a bylo přehlednější. Je to ale náš subjektivní názor a možná se najdou uživatelé, kterým bude nová podoba vyhovovat více.

Uživatelé navíc získají nejen navigaci, ale také přístup k dosud placeným průvodcům Michelin a Lonely Planet. Zejména před použitím v zahraničí se ale rozhodně vyplatí stáhnout si mapové podklady do paměti telefonu. Příslušný software je k dispozici na stránkách výrobce a ušetříte tím hodně peněz. Pokud totiž mapy do telefonu nenahrajete, budou se mapové podklady stahovat před datové připojení a to by mohlo vyjít na spoustu peněz.

Shrnutí

Podle informací od výrobce by se cena 16GB Nokie X6 měla pohybovat pod 10 tisíci korunami. To za stylový telefon není zase tolik, zvlášť tenhle přístroj opravdu nevypadá úplně špatně a rozhodně to není nějaká "tuctovka". Také výbava je bez kompromisů, telefon nabídne kompletní paletu datových funkcí a také všechny představitelné zábavné funkce. Chybí snad už jen integrovaný přehrávač televize, ale ten se dá dokoupit jako Bluetooth příslušenství. Bohužel podporuje jen formát DVB-H, který je v Česku odložen na neurčito.

Není to tak dávno, co jsme za podobné přístroje platili dvojnásobek. Jenže před pár týdny ohlásila Nokia odlehčenou verzi Tube v podobě modelu 5230 v ceně pod čtyři tisíce korun. Tenhle model sice postrádá wi-fi, ale jinak nabídne hodně podobnou výbavu a stejně velký displej. Rozhodně nevypadá tak dobře, ale je otázkou, jestli X6 vypadá dvakrát lépe. Jenže možná je to jako s tím BMW zmíněným na začátku. X6 tu zřejmě také není o tolik hezčí, o kolik stojí víc. Zkrátka za výbavu už se neplatí, platí se za styl. A ten X6 v obou verzích rozhodně má.