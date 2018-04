Cross Logic - hra, co neomrzí

Princip hry není nový a byl již nesčetněkrát zpracován i na jiné platformy, na PalmOS možná čtenáři budou znát podobnou variantu s názvem Picture Logic.Námět vychází ze staré deskové hry z Japonska. Na "hracím poli" složeném z políček (o rozměrech 10x10, či 15x15 políček) je namalován nějaký obrázek/ikona. vaším úkolem je tento obrázek odkrýt.

Prostě hledáme obrázek...

Pomocníkem jsou čísla v záhlaví řádků a sloupců. Určují nám, kolik políček je v daném řádku/sloupci obsaženo po sobě (v jednom bloku). Mezi těmito bloky musí být alespoň jedno políčko volné. Tak třeba čísla 2 4 3 reprezentují na řádku o 15 políčkách tyto možnosti:

Když máte všechna políčka v řádku/sloupci zaplněna požadovanými bloky, čísla zčervenají, Pozor - nemusí to ale znamenat, že jsou správně označena!

Jak označovat políčka? Klikáním!

Políčka se označují kliknutím na ně. Políčko zmodrá, a to znamená, že si myslíte, že toto políčko tvoří hledaný obrázek. Když kliknete na modré políčko ještě jednou, modrá barva zmizí a objeví se křížek. To je označení políčka, u kterého jste si jisti, že není modré (nepatří k obrázku). Kliknutím na políčko s křížkem získá políčko původné vzhled (je bílé).

Další proměnnou ve hře je čas. Na odkrytí obrázku máte 1500 vteřin (tedy 25 minut). Vzhledem k tomu, že hra má rostoucí obtížnost (každý další obrázek se hůře odhaluje - má větší hrací pole, je složen z méně bodů s méně bloky apod.), je čas někdy hodně velkým nepřítelem!

Jste v koncích? Nechte si poradit!

Pokud jste opravdu v koncích, můžete si nechat poradit. Po spouštění volby HINT spustí počítač generátor náhodného určení jednoho řádku a sloupce, u kterého "odkryje" správné řešení. Je to prima, ale jedno použití nápovědy vás stojí celých 400 vteřin z limitu, který se tak zkrátí zhruba o čtvrtinu. Napovědět si lze nechat i opakovaně, pak ale máte na řešení puzzle jen krátkou dobu.

Vydrží?

Určitě. Každá z verzí hry má pro vás připraveno 25 sad po 20 puzzle (celkem 500 obrázků), jejichž obtížnost se zpravidla navíc stále zvyšuje. To zaručuje hodně herních hodin.

Pokud bychom měli hře vytknout, tak asi to, že do menu (třeba pro HINT) je třeba otevírat menu systémovou ikonou, určit by se našlo místo přímo na displeji. Taky by asi bylo prima, kdyby se mohla do hry dohrávat další puzzle ve formě obrázků.

Cross Logic má dnes i pokračování Cross Logic II, které je takřka stejné, je to v podstatě další sada 500 obrázků. Hra je to nesmírně chytlavá a bude vás bavit!

Tipy a triky:

v lehčích kolech můžete používat nápovědu po libosti - třeba dvě hned na začátku. Významně se tím zkrátí doba potřebná pro vyřešení a času máte na jednodušších puzzle opravdu dost!

důsledně používejte křížkování políček, u kterých jste si jisti, že neobsahují obrázek. Rychle se vylučují variantní možnosti, což je zejména u puzzle 15x15 nezbytné.

pokud máte "pamatováka", zkuste si nechat u složitých obrázků poradit třikrát po sobě, zapamatujte si rozložení klíčových prvků a spusťte puzzle znovu.