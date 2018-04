CrazyWarp - udělejte z tchýně mimozemšťana

Současné chytré telefon si jistě nepořizujete pouze pro seriózní práci. Mnozí z vás na něm jistě i hrají hry, přehrávají hudbu či upravují fotografie či obrázky. Přestože grafických editorů je pro chytrý mobil Sony Ericsson P800 k dispozici celá řádka, nás zaujala především aplikace s poněkud vyzývavým názvem CrazyWarp.

Hned na začátku musíme upozornit, že CrazyWarp je určen pro rozjasnění vašich tváří a k zahnání chmur. Jak již jistě pozornější z vás vytušili, hlavní schopností a posláním tohoto prográmku je všemožné čarování (morfování) s digitálními fotografiemi.

Práce s aplikací je snadná. Po úvodním otevření zdrojové fotografie můžete u fotografie upravit barevnost, světlost, kontrast či ji převést do odstínů šedé barvy nebo z ní vytvořit reliéf. Dále již stačí pouze zadat několik referenčních bodů (doporučuje se označit oči, nos a ústa morfované postavy). Poté již z menu zvolíte některý z přednastavených morfovacích režimů. Výslednou "zpotvořenou" fotografii můžete ještě doplnit jednoduchými malůvkami či bublinami s vloženým textem.



Aplikace CrazyWarp zabere ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě vašeho chytrého mobilu přibližně půl megabajtu úložného prostoru. Její start není z nejsvižnějších.



Nejdříve ze všecho je nutné otevřít fotografii, kterou budete chít zpracovávat. Doporučuje se fotografie v co možná nejvyšším rozlišení, přestože to není podmínkou. Nejlepší jsou takové fotografie, na kterých obličej fotografované osoby zabírá celou její plochu. Dialog pro výběr souborů však není příliš intuitivní, daleko lepší volbou by byla možnost využít běžného dialogu systémového.



Po otevření fotografie si podle návodné fotografie označte referenční body na obličeji upravované osoby. Bodů může být více než pouze zobrazených pět, většinou je to ale zbytečné a tento počet bohatě postačuje.



A nyní již přistupne k samotnému morfování či chcete-li warpování. Příslušný efekt si vybíráte z roletového menu, aplikace efektu (zde efekt mimozemšťana) je díky rychlému procesoru otázkou několika málo okamžiků. Výslednou fotografii lze uložit do nového souboru.



Také efekt s všeříkajícím názvem Kachna vytvoří velmi zajímavý výsledek.



Efekt z názem Explode upraví obličej prudkým roztažením referenčních bodů do stran. Upravovaná osoba po aplikaci tohoto efektu většinou vypadá o pár let starší, než ve skutečnosti je. Námi použitá referenční fotografie je však výjimkou potvrující pravidlo.



Chcete-li vytvořit skutečně vysmátý obličej, použijte efekt Implode, který přitáhne referenční body více ke středu.



Aplikace nabízí ještě několik dalších - bezesporu zajímavých - efektů, ty jsou však k dispozici pouze v plné verzi. Cena plné verze je necelých devět euro, což naštěstí není přehnaně mnoho.



Zpotvořenou fotografii ještě můžete doplnit o komixové bubliny s textem či jednoduché malůvky prostřednictvím dotykového pera. Některé již upravené obrázky si můžete prohlédnout na této stránce.

Aplikace CrazyWarp je zajímavým kouskem softwaru, který vám umožní během několika málo okamžiků vtipně upravit fotografii kohokoli, koho svou pé osmistovkou vyfotíte. Jako perličku závěrem lze chápat vychloubání jednoho uživatele této aplikace, který dle svých vlastních slov právě díky takto "zpotvořené" fotografii navázal známost se svou nynější přítelkyní. Aplikace je komerční, její cena je necelých devět euro a volně šiřitelnou demoverzi si můžete stáhnout zde.