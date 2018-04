Crash test: odolný samsung „za pár šupů“ vydrží i pád ze čtvrtého patra

Za telefon přitom nedáte víc než 2 577 korun. Za tuto sumu je k dostání u jednoho z českých operátorů. Podrobné informace o modelu B2100 si můžete přečíst v našem předchozím článku. - čtěte Nový odolný Samsung B2100, který vydrží ve vodě půl hodiny

Ponořený pod hladinou vody vydržel testovaný Samsung B2100 i několik hodin, i když výrobcem udávaná odolnost je mnohem nižší. Vykoupal se přitom nejen v čerstvě natočeném "tupláku", ale i ve Vltavě. Nevadil mu ani jemný plážový písek či několikeré přejetí autem.

Abychom ale přístroj nerozbili hned na začátku, začali jsme opatrně. Pád z výšky asi 1,5 metru byl však pro telefon brnkačkou. Dokonce takovou, že si střihnul i pár akrobatických přemetů. Jeho gumové šasi pak stačilo jen otřít prstem od prachu a byl zase jako nový.

Následující hod ze schodů se už ale bez trvalých šrámů neobešel; jemnými oděrkami to odnesly hlavně rohy telefonu.

Vydrží na příjmu až 14 dnů Čtěte zítra kompletní recenzi odolného samsungu B2100 Vedle vysoké míry odolnosti překvapí Samsung B2100 solidní výbavou a především velmi nadprůměrnou výdrží baterie na jedno nabití. Podrobnosti vám přineseme v zítřejší recenzi.

Odolnost mobilu ocení zejména lidé, kteří se hodně pohybují v přírodě, řekli jsme si. A cyklisté k takovým lidem jistě patří. Slovo dalo slovo a ochotný poslíček na kole přistoupil k netradičnímu testu: telefon asi v patnáctikilometrové rychlosti pouští z výšky své kapsy na zem.

Samsung B2100 opět přežívá, pouze přibylo pár dalších oděrek, nově i na kurzorovém kříži. Telefon je ale stále fit, klávesnice reaguje, mikrofon i reproduktor fungují, displej je bez škrábnutí. Nezbývá než dodat: "Díky, chlape!" (...nejen za to, že jsi nám s telefonem nakonec neujel).

Vyrážíme na pláž

Čas přitvrdit. Jako ideální místo pro další testy jsme vybrali Smíchovskou pláž. Už během žádosti o svolení k natočení záběrů jsme od majitelky areálu poprvé zaslechli otázku, která nám poté byla položena ještě mnohokrát: "A to jako nějaký telefon přežije?" Málokdo totiž věří, že se s mobilem můžete třeba i vykoupat - a stejně na tom byla i ona. Takže ještě jednou a nejen pro ni: "Ano, přežije. A navíc neni drahej..."

Teorie vs. praxe Samsung B2100 se chlubí indexem krytí IP 57. Ten říká, jak je telefon chráněn před vniknutím cizích předmětů. První číslo udává odolnost vůči prachu. Jeho hodnota 5 znamená, že je telefon odolný vůči prachu, avšak není prachotěsný. Druhá číslice definuje ochranu před vodou, hodnota 7 definuje odolnost vůči ponoření do vody až na půl hodiny.

I zde začínáme něžně; s telefonem si na chvilku zahrajeme plážový fotbal a sledujeme, jak odolá jemnému plážovému písku. Jeho zrnka se sice snažila mermomocí do telefonu dostat každou sebemenší skulinou, nepropustná klávesnice ani jemná mřížka reproduktoru jim ale výlet do útrob telefonu nedovolila. A to ani v extrémních podmínkách, kdy jsme telefon do písku zcela zahrabali a ještě písek hezky udusali.

Písek se do telefonu nakonec sice nedostal, své místo ale našel kolem celé klávesnice. A odtud jsme ho už nedostali. Ne že by nějak vadil funkci, zrníčka písku v klávesnici ale zrovna esteticky nevypadají.

Koupele se nebojí

Na řadě je voda. Test první: polití telefonu. Výsledek byl dle očekávání pozitivní, vždyť tohle přežije snad i úplně normální mobil. Samsung si ale troufá na víc, normou deklaruje odolnost vůči ponoření do vody až na půl hodiny. Takže šup s telefonem rovnou pod vodu.

Fešácký samsung se v mžiku ocitá v připraveném tupláku plném vody. Je na čase na něj zavolat. Pohled na vyzvánějící mobil pod hladinou je nepopsatelný. Snažíme se to natočit, zákony optiky nám ale nepřejí. Už teď je ovšem jasné, že tento mobil nemá s vodou sebemenší problém.

Okukovat přišel už i hlouček plážových mladíků. Kdo ví, zda je zaujal telefon, nebo my. Dva blázni na pláži s kamerou, foťákem a půllitrem v ruce, to musela být přece jen hodně zajímavá scenérie...

Vodu si model B2100 korejského výrobce zdaleka nevyzkoušel naposled. Hned vedle botelu Admirál jsme ho vykoupali v samotné Vltavě. Tentokrát ale koupeli předcházel pád z výšky asi dvou metrů. Po opětovném vylovení zjišťujeme, že telefon stále bez problémů funguje.

Auto mu také neublíží

Tak tady toho už víc nevymyslíme. Během návratu do redakce ale telefon podrobíme ještě jednomu testu. Pokládáme ho doprostřed frekventované ulice a čekáme, až ho přejede pár aut. Nakonec byly tři.

Namísto toho, aby telefon nějak strádal, dostal do vínku nové tetování odpovídající reliéfu pneumatik posledního automobilu. Jinak nic. I tuhle "kérku" navíc bylo možné umýt tak snadno jako obtisky z Pedra.

Dosud tedy telefon obstál. Vše funguje, jak má, displej je naprosto v pořádku, jen jeho rohy jsou malinko podřené. Divíme se, že přežívá i vrchní poutko na šňůrku, kterému jsme předpovídali rychlou smrt. Teď nás tedy čeká test poslední: pád ze čtvrtého patra. Tedy alespoň jsme věřili, že je poslední...

Kolega na mě ukazuje palcem. "Na první signál to odzoomuju, na druhý to vyhoď, ok?" Ok. Čekám. Signál přichází a telefon padá z asi 15 metrové výšky přímo na tvrdé betonové dlaždice. Rozletí se na tři kusy. Po podrobném prozkoumání mu ale nic není. Stačí vložit baterku, dát zpět kryt, zapnout ho a... stále funguje. Odneslo to jen právě zmíněné poutko na šňůrku, které je silně odřené a guma kolem něj potrhaná.

Druhý pád má v podstatě stejný scénář, jen s tím rozdílem, že tentokrát se telefon rozpadl na kusy čtyři; od baterky odletěla plastová krytka kontaktů. Po složení ale telefon stále funguje.

Nepřežil až koupel v záchodě

Přístroj se nadobro odporoučel až poté, co jsme simulovali jeho pád do záchodové mísy. Tip na takový test jsme obdrželi hned od třech kolegyň, které právě takhle o svůj telefon už několikrát přišly. Normálně by to tenhle samsung zvládnul, kvůli prasklině v poutku po předchozím pádu ze čtvrtého patra ale už nebyl tak těsný a bublinky jasně napovídaly, jak tenhle test dopadne.

Přístroj jsme tedy nakonec utopili v záchodě. Jak paradoxní.