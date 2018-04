Tohle je kryt pro choleriky. Mobil ochránil i před pádem ze 4. patra

Značka krytů Love Mei na český trh pronikla sice v relativně malém měřítku, ale v zahraničí je k dispozici skutečně široký sortiment – krytem ochráníte opravdu slušnou kolekci mobilů. Ať už máte smartphone od Applu, Samsungu, HTC, Huaweie nebo třeba Xiaomi, firma má řešení, jak skutečně pořádně opancéřovat vašeho mobilního společníka.

Daní za vysokou odolnost vybraného krytu jsou jeho rozměry. Vlastníte-li relativně kompaktní model, pokud jej obalíte odolným krytem Love Mei, rázem se z něj stane doslova cihla pokrytá kovy a gumou. Do kapsy takový telefon nacpete jen stěží, tedy pokud nemáte opravdu hodně volné kalhoty. Jinak doporučujeme mobil nosit v samostatné brašně.

Další nevýhodou, která se pojí s rozměry a použitými materiály krytu, je jeho hmotnost. Držení mobilu jednou rukou se změní na notně nepohodlnou záležitost. Pokud totiž ke 400 gramům samotného krytu přičtete hmotnost telefonu, dostáváte se na půlkilovou masu kovů, skla a gumy.

Odolné kryty Love Mei jsou povětšinou celkem nedobytnou záležitostí. Zapomeňte na gumové „bumpery“, do kterých mobil jen zasunete. Na náš vypůjčený kryt na telefon Xiaomi Redmi Note jsme v balení dostali i maličký šroubovák. Kryt totiž dohromady drží celkem šest šroubků, telefon zkrátka jen tak vyndavat a zandavat do krytu nejde. My jsme se navíc přesvědčili, že pokud krytu dáme pořádně zabrat, šroubky se mohou jeho deformací i zcela zaseknout. A pak abyste málem sháněli pilu na železo.

Když ještě navrch dodáme, že na krycí sklo musíte občas pořádně přitlačit, aby dotyková obrazovka mobilu zareagovala, je zkrátka jasné, že na běžné používání není tento kryt vhodný. Ale to asi nikdo ani příliš nečekal. Takže jak obstál v tom, k čemu ho primárně na telefon nasazujete – v ochraně proti poškození? Musíme připustit, že velice dobře.

Mobil vyvázl prakticky nepoškozený

Po převzetí krytu a prohlížení, jak že máme telefon dovnitř „namontovat“, jsme začali vymýšlet, co by kryt měl všechno přežít. Jelikož není odolný proti vodě, testy tohoto typu jsme hned zkraje vypustili a věnovali se výhradně mechanickému poškození, které hrozí nejčastěji. Shodli jsme se, že mobily padají nejčastěji z výšky adekvátní výšce pracovního stolu, popřípadě od kapsy, poté také od ucha a občas si s ním také chtě i nechtě hodíme.

Pouštět telefon obrněný krytem Love Mei na koberec nám přišlo jako poměrně zbytečné úsilí, přesunuli jsme se tedy nad betonový povrch. Nad ním jsme provedli výše zmíněné pokusy – telefon tedy na zem letěl nejprve z výšky pasu, poté padal od ucha a následně jsme s ním o zem silou mrštili. Výsledek? Pár odřenin na kovových okrajích pouzdra. Žádné praskliny, žádná deformace, telefon funguje naprosto bez problémů.

Dobře, kryt tedy při běžných pádech na beton mobil bez problémů ochrání. To bychom však očekávali i od běžných robustnějších gumových pouzder. Jinak řečeno, hodně bychom se divili, kdyby obrněný Love Mei narazil na jakékoliv potíže. Nás ale zajímá, jak si kryt povede v náročnějších situacích.

Přejet telefon autem se jen tak někomu nepovede, nicméně v našem okolí jsme o takových případech už slyšeli. Pokud jste takoví smolaři a myslíte si, že by se váš telefon mohl ocitnout pod koly auta, možná by investice do krytu nebyla úplnou chybou. Mobil v krytu jsme hned dvakrát přejeli redakční Škodou Roomster. Ačkoliv při prvním pokusu kryt trochu zapraskal, nemohli jsme na něm vyjma více oděrek na kovových částech najít žádné jiné poškození. Ani po druhém přejetí jsme nezaznamenali žádné změny.

Evidentně jsme na kryt byli příliš hodní, zkoušíme tedy situaci, která bývá pro většinu telefonů i v ochranných krytech konečnou stanicí. Co když vám telefon upadne z balkonu, okna či se zkrátka z jakéhokoliv jiného důvodu proletí z pořádné výšky, řekněme přes deset metrů, a dopadne na beton? Následující pokus byl pro kryt finální zkouškou.

Poté, co se telefon v krytu proletěl ze čtvrtého patra našich kanceláří a tvrdě dopadl na chodník (samozřejmě poté, co jsme se přesvědčili, že padající telefon nikoho neohrožuje), jsme očekávali fatální destrukci.

Kryt se celkem nepěkně zdeformoval, telefon v něm ale stále fungoval a na jeho displeji jsme nezaznamenali žádné praskliny. O to více jsme byli překvapeni po jeho vyjmutí. Respektive poté, co jsme chvíli museli zápasit se zaseklým šroubkem, který se deformací pouzdra ohnul. Telefon až na samotné místo dopadu, tedy pravý dolní roh, nejevil vůbec žádné známky poškození. A i na zmíněném rohu se pouze odlomil kousek plastu.

Love Mei exceluje výdrží, praktičnost pokulhává

Výsledek našeho testu tak jednoznačně poukazuje na fakt, že Love Mei umí to, k čemu byl navržený, skutečně dobře. I při opravdu extrémním pádu dokázal telefon ochránit prakticky před jakýmkoli poškozením. Jen drobnou oděrku, která na Xiaomi Redmi Note zbyla, jsme viděli na jiných mobilech i při daleko mírnějších pádech.

Bude tak kryt Love Mei dobrým společníkem pro lidi, kteří telefony často rozbíjejí nebo se často nacházejí v prostředí, ve kterém se mobily mohou snadno poškodit (stavby, příroda, extrémní sporty)? Určitě ano. Bude kryt vhodný pro jakékoliv běžnější a hlavně pohodlné používání? Zcela určitě ne. Je tak již pouze na zákazníkovi, co je pro něj důležitější.

Kryty se dají zakoupit jednak přímo od čínského výrobce, který je nabízí na míru pro skutečně veliké množství modelů za ceny pohybující se okolo 45 dolarů (asi 1 100 korun). Za podobnou cenu je seženete i v některých českých e-shopech.

Za zápůjčku krytu Love Mei a telefonu Xiaomi Note děkujeme internetovému obchodu Xiaomimobile.cz.