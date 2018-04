ČRa zpřístupnily svou vysokorychlostní WiMAX síť. Zájem o ni už projevil U:fon

Co je to WiMAX WiMAX je zkratka anglického označení "Worldwide Interoperability for Microwave Access". Tyto sítě představují otevřené řešení pro bezdrátový přístup v licencovaných pásmech a nabízejí velký dosah signálu. Výhodou je rovněž vysoká kapacita připojení a stabilní přenosová rychlost. WiMAX síť pracuje v licencovaných kmitočtových pásmech, a umožňuje poskytovat služby i tam, kde není přímá viditelnost na základnovou stanici. V porovnání s DSL nabízí WiMAX výrazně větší dosah, takže služby jsou dostupné i v oblastech, kde to v případě technologie DSL není možné. Prostřednictvím WiMAX sítě je možné poskytovat komplexní telekomunikační služby – vysokorychlostní přístup k internetu, hlas a data.