ČRa začnou nabízet nezávislý širokopásmový internet

Služby DSL začnou pod značkou Bluetone DSL od pondělí 21. června nabízet České radiokomunikace (ČRa). Služba je založená na zpřístupnění místní smyčky (Local Loop Unbundling, tedy je poskytována nezávisle na Českém Telecomu. Firma se chce zaměřit na segment malých a středních firem, domácích kanceláří a telekomunikačně náročných domácností. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval ředitel telekomunikačních služeb ČRa Jaromír Charvát.

Jak pro ČIA uvedl, ČRa chtějí na tomto trhu se zhruba 450 tisíci subjekty, z nichž zhruba 40 procent se k internetu nyní připojuje přes dial-up, získat ve střednědobém horizontu minimálně 10procentní podíl. Podle Charváta firma přibližně v horizontu jednoho až dvou let zatím neplánuje přijít s velkoobchodní nabídkou LLU pro ostatní alternativní operátory. Chce si tak zajistit určitou svobodu v konfigurování vlastních služeb pro koncové zákazníky. Jak dodal, v září ČRa představí nové služby s přidanou hodnotou založené na LLU.

Produktová řada Bluetone DSL obsahuje jak asymetrické (ADSL), tak symetrické (SHDSL) připojení k internetu. ADSL služby s agregacemi 1:20, 1:10 a 1:5 nejsou omezeny datovými limity a rychlosti připojení se pohybují od 512/128 kb/s do zatím na trhu nenabízené 2048/512 kb/s. Nabídka SHDSL zahrnuje rychlosti od 512 kb/s po 4096 kb/s. Vedle internetového připojení budou ČRa nabízet prostřednictvím místní smyčky i hlasové služby s označením DSL Supertarif, který nabízí jednotnou cenu za dálková a místní volání a sekundovou tarifikaci.

Zpočátku budou služby Bluetone DSL dostupné jen v Praze v okolí ulic Olšanská a Fibichova a v Českých Budějovicích. V září by mělo přibýt dalších 12 míst v Praze (Dejvice, Vršovice, Pankrác, Těšnov, Střešovice, Letná, Holešovice, Štěrboholy, Strašnice, Smíchov, Hloubětín, Kobylisy) a některá krajská města (Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové). Do konce roku lokality v Praze doplní střed města, Václavská, Vinohrady a Libeň, z krajských měst přibude Ústí nad Labem, Pardubice a Liberec. Letos by tak ČRa chtěly pokrýt celkem 28 lokalit po celé ČR, a získat tak přístup k více než 400 tisícům linkám. V roce 2005 firma pak plánuje pokrytí zbývajících krajských a okresních měst. Celkem budou ČRa do rozšíření technologií investovat zhruba 150 milionů korun. Služby širokopásmového připojení ČRa jsou postaveny na zařízeních amerických firem Zhone a Tut Systems.

ČRa podepsaly smlouvu s Českým Telecomem o zpřístupnění místní smyčky letos v lednu a dosud probíhala jednání a testy. Společnost Nextra představila alternativní nabídku ADSL založenou na platformě Telenor Networks v pondělí 14. června. Telenor Networks smlouvu s Telecomem podepsala již v prosinci loňského roku.