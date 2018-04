ČRa: Podíl v T-Mobile je neprodejný

Menšinový podíl Českých radiokomunikací (ČRa) v mobilním operátorovi T-Mobile považuje vedení společnosti za obtížně prodejný a tudíž nelikvidní. Se svým postojem seznámilo vedení ČRa akcionáře na mimořádné valné hromadě konané v úterý 22. července. Podle analytiků se tak potvrzuje hypotéza, že si ČRa chtějí svůj podíl v operátorovi nechat a profitovat z dividendových příjmů.

Případný prodej 39,2 procenta akcií T-Mobile je totiž vázán komplikovaným předkupním právem ze strany majoritního akcionáře CMobil. "Nemáme žádný důvod věřit, že kterýkoliv kredibilní a reputabilní kupující by měl zájem o koupi tohoto aktiva," uvádí představenstvo ČRa v zápise z mimořádné valné hromady, který má ČIA k dispozici. Podíl by ale mohl odkoupit sám CMobil. Vedení ČRa se však domnívá, že by CMobil nenabídl akceptovatelnou cenu.

Svůj podíl v T-Mobile si nechaly ČRa na začátku loňského roku ocenit na 5,13 miliardy korun. Tato částka se přitom zdá minoritním akcionářům uměle podhodnocená. "Bylo to jen pro účely daňové optimalizace," míní analytik Dmitrij Morozov z PPF. Představenstvo přitom na valné hromadě uvedlo, že nové ocenění by muselo započítat očekávané dividendové toky. "Metodou diskontace dividendových toků nám vyšla cena podílu na 11 miliard korun," doplnil Morozov.

ČRa měly původně v T-Mobile (tehdy RadioMobil) většinu 51 procent. V roce 2000 však CMobil využil své opce a odkoupil za 535 milionů USD 11,77 procenta akcií RadioMobilu. CMobil ovládá skupina Deutsche Telekom.