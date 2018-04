ČRa ode dneška nabízí nezávislý internet i volání

Hlasové služby založené na zpřístupnění místních smyček od Českých radiokomunikací (ČRa) nevyžadují placení měsíčního paušálu Českému Telecomu za pronájem telefonní stanice a nabízejí výhodné minutové zpoplatnění. Při přechodu od Telecomu do sítě ČRa však musí uživatel složit vratnou zálohu ve výši 2850 korun bez DPH, pokud chce současně převést i své stávající telefonní číslo. Na dotaz ČIA to potvrdil mluvčí ČRa Pavel Kočiš.

Tato podmínka se týká i dosavadních uživatelů hlasových služeb ČRa Bluetone. Zálohu získá zákazník ČRa zpět, pokud se rozhodne síť ČRa opustit. V rámci tarifu DSL Supertarif je minuta místních i dálkových hovorů ve špičce zpoplatněna 80 haléři, mimo špičku pak 50 haléři bez DPH. Tarifikace přitom probíhá po sekundách. Cena jedné minuty volání do mobilních sítí činí 3,45 koruny a volání do zahraničí začíná na 2,20 korunách bez DPH. Uživatel si navíc může vybrat tři zahraniční destinace, na které získá dodatečnou pětiprocentní slevu.

Na principu zpřístupnění místních smyček nabízejí ČRa rovněž služby ADSL a SHDSL. Firma je zprovozní v pondělí 21. června zatím jen v Praze v okolí ulic Olšanská a Fibichova a v Českých Budějovicích. V září by mělo přibýt dalších 12 míst v Praze (Dejvice, Vršovice, Pankrác, Těšnov, Střešovice, Letná, Holešovice, Štěrboholy, Strašnice, Smíchov, Hloubětín, Kobylisy) a některá krajská města (Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové). Do konce roku lokality v Praze doplní střed města, Václavská, Vinohrady a Libeň, z krajských měst přibude Ústí nad Labem, Pardubice a Liberec. Letos by tak ČRa chtěly pokrýt celkem 28 lokalit po celé ČR, a získat tak přístup k více než 400 tisícům linkám. V roce 2005 firma pak plánuje pokrytí zbývajících krajských a okresních měst.