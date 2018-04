ČRa od září změní zpoplatnění ADSL

Nový tarif pro bezdrátové ADSL Bluetone Angel dnes představily České radiokomunikace (ČRa). Program Angel Efekt od 1. září letošního roku nahradí stávající nabídku Angel (Active). Poté, co před měsícem ČRa zavedly u klasických služeb ADSL systém zpoplatnění založený na kombinaci smluvního hovorného s paušální částkou za připojení k internetu, zavádějí tento model i do zpoplatnění bezdrátového ADSL. Dnes o tom informoval mluvčí firmy Pavel Kočiš. V novém systému účtování s rostoucí částkou měsíčního hovorného, k níž se uživatel zaváže, klesá měsíční paušál za bezdrátové ADSL. Například při smluvním hovorném ve výši sedmi tisíc korun měsíčně zaplatí uživatel za připojení k internetu rychlostí 512/128 kb/s měsíční paušál 490 korun. Pokud se však zaváže měsíčně provolat jen 500 korun, paušál vyjde na 1490 korun bez DPH. V případě, že uživatel nedokáže provolat částku, ke které se zavázal, bude ji muset stejně zaplatit. Pokud naopak smluvní limit hovorného překročí, bude mu účtována právě ta částka, kterou provolal. Angel Efekt ČRa nabízejí v rychlostech 512/128 a 1024/128 kb/s a s agregací 1:20. V rámci Angel Efekt+ jsou dostupné stejné rychlosti, avšak s agregací 1:10. Zřízení služby bezdrátového ADSL Bluetone Angel vyjde jednorázově na sedm tisíc bez DPH, avšak v období od 1. července do 31. srpna není tento poplatek účtován, pokud nový zákazník uzavře smlouvu alespoň na 12 měsíců. Nabídka se týká lokalit - České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Olomouc, Pardubice, Tábor, Ústí nad Labem a Zlín. Dosud se měsíční platba za připojení k internetu u Angel Active řídila počtem telefonních linek a rychlostí připojení k internetu. Měsíčně vycházela na 1490 až necelých pěti tisíc korun (bez DPH). Majoritním vlastníkem ČRa, který drží téměř 72 procent akcií, je konsorcium Bivideon. České radiokomunikace vlastní 39,2 procenta v mobilním operátorovi T-Mobile. ČRa za loňský rok vykázaly konsolidovaný čistý zisk 1,746 miliardy korun, nekonsolidovaný čistý zisk činil 98 milionů korun.