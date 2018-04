ČRa investovaly do digitálního vysílání 25 milionů Kč

PRAHA (ČIA) – Celkem 25 milionů korun dosud investovala do experimentálního digitálního vysílání společnost České radiokomunikace (ČRa). Dalších několik milionů korun by stálo případné převedení jejího multiplexu do ostrého provozu. Dosažení pokrytí 77 procent populace České republiky, které firma předpokládá do jednoho roku od spuštění komerčního provozu, by si vyžádalo náklady v řádu stovek milionů korun. ČIA to řekl ředitel úseku vysílacích služeb ČRa Martin Roztočil, přesnější výši očekávaných investic však odmítl komentovat.



Cena za umístění jednoho programu v digitálním multiplexu podle jeho slov bude činit přibližně 60 až 70 procent současné ceny za zajištění analogového přenosu vysílání. ČRa si nyní za vysílání dvou programů České televize účtují kolem 390 milionů korun ročně. Cena za digitální vysílání bude záviset mimo jiné na pokrytí multiplexu, kvalitě signálu, kapacitě přenosu či délce, na kterou bude uzavřen kontrakt s poskytovatelem obsahu.



ČRa provozují experimentální vysílání digitálního multiplexu od 12. května 2000. Podle Roztočilova odhadu ho v současné době sleduje 100 tisíc diváků, včetně zákazníků kabelových televizí, které veřejně šířený digitální signál přebírají prostřednictvím set top boxů do svého kabelového vysílání. Jak dále uvedl, v tuzemsku se dosud prodalo mezi pěti a osmi tisíci set top boxy, které umožňují příjem digitálního signálu na analogových televizních přístrojích.