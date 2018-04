Což takhle SMS spaming na mobilní telefony?

Rozesílání SMS zpráv na mobilní telefony není jen oblíbená zábava, ale již i docela zajímavý obchod. SMS totiž mohou sloužit jako velmi účinný zdroj reklamy - především proto, že poměr cena a výkon je tu velmi zajímavý.

V poslední době se tato metoda inzerce zboží objevuje stále častěji - nedávno se tak vnucoval dealer vozů Ford, jenž na mobilní telefony v síti EuroTel hromadně rozesílal lákadla na nový Ford Focus. A protože postižených bylo hodně a většinu lidí chytla panika, kde kdo prodal jejich osobní údaje, vložila se do případu i Česká televize v Událostech z 1. března 1999.

Rozesílání nabídek na mobilní telefony není záležitostí nijak novou - a zde je třeba přiznat, že první pokus v tomto směru provedl sám Mobil server, když v roce 1997 rozeslal okolo 300 000 pozvánek na veletrh Invex pro firmu Siemens. Zajímavé je, že tehdy dokonce naši technici byli schopni ze stavu odesílání SMS zpráv odhadnout problémy v síti EuroTelu - tehdy mi dokonce tvrdili, že síť se dosti možná brzo složí. Měli pravdu pár dní na to. Námi odesílané zprávy byly ovšem zcela regulerně odeslány skrze službu M-line a tedy operátorovi zaplaceny.

Dnešní SMS mailing využívá chabé obrany SMS emailové brány EuroTelu. Ke spamování není třeba krást databáze telefonních čísel - stačí si uvědomit, že existují určité číselné řady, které EuroTel prodával a kde je vysoká pravděpodobnost, že někomu toto číslo patří. Navíc odesílání SMS zprávy přes emailovou bránu je zdarma, takže nepřesnost zásahu není finančně limitující faktor. Vytvořit script, jenž generuje číselné řady pro email číselnářada@sms.eurotel.cz a vkládá do emailu text reklamní nabídky, je dílo okamžiku pro středně šikovného programátora. Při jistém stupni opatrnosti je velmi pravděpodobné, že autor tohoto rozesílání nebude nikdy dohledán.

Jak již bylo uvedeno, tento problém se více tíká sítě EuroTelu, než-li sítě Paegas - zejména proto, že Paegas má do svojí SMS brány integrováno více obranných mechanismů a podezřelé rozesílání tisíců SMS zpráv z jediného emailového účtu je ihned reportováno správci stejně, jako každá podezřelá aktivita na bráně. Proto je pro spamery výrazně příjemnější zasypávat zprávami majitele telefonů EuroTel.

Otázka je, co z toho pojde. Boj proti spamingu není účinný ani na internetu, kde je mu věnováno mnoho pozornosti; na druhou stranu v mobilní síti, kde je snadno k dohledání její provozovatel (to u internetu je obtížné) se nepochybně najde zodpovědná osoba, která má na potlačení spamingu zvláštní zájem - obvykle to samozřejmě bývá provozovatel sítě, jemuž je zatěžována bez toho, že by to generovalo komerčně zhodnotitelný efekt. Lze tedy předpokládat, že EuroTel přikročí k omezování provozu SMS brány, která již nyní nefunguje zdaleka tak rychle, jako konkurenční řešení RadioMobilu.

Boj proti SMS spamingu bude v GSM síti určitě úspěšnější, než v internetu, ačkoliv i zde je problém, jak definovat spaming. Je to opravdu nevyžádaná zpráva, jak se někdy překládá do češtiny? Nikoliv - nevyžádaná zpráva je i téměř každý váš email, který někomu pošlete - o žádný vás většinou nežádá. Z hlediska filosofického je většina komunikace na internetu nevyžádaná implicitně, nýbrž explicitně - očekává se, že když jste vstoupili do největší světové on-line komunikační sítě, tak nejste ku komunikaci lhostejní.

Spaming lze tedy spíše než jako nevyžádanou zprávu přesněji charakterizovat jako nevyžádanou obchodní nabídku - zavolejte na to a to porno číslo, kupte si tu a tu blbůstku. Pokud byste si chtěli tu a tu blbůstku na internetu koupit, měli byste si z meritu věci najít jejího prodejce ve vyhledávači, nebo si kliknout na reklamní banner - tedy využít více přípustné a méně obtěžující nabídky, která sem vám tak neodbytně nevnucuje. Jenže od filosofického popisu podstaty spamu je příliš daleko k přepisu tohoto algoritmu do jazyka počítačů. Takže spamingu si ještě užijeme - a chvíli i na mobilních telefonech.