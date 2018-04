Mistrovství světa ve fotbale vyhrají Němci, tipuje asistentka Cortana

Cortana umí jen anglicky (americká angličtina) a je součástí nové verze Windows Phone 8.1 (více zde). Cortana využívá výsledky vyhledávače Bing od Microsoftu a další data z internetu, třeba i známou Wikipedii. V případě Mistrovství světa ve fotbale vyvinul Microsoft databázi pro vyhledávač Bing, která se pokouší odhadnout šance jednotlivých týmů na výhru.

A výsledky jsou zatím výborné, tedy přinejmenším u zápasů play off. Od osmifinále po semifinále se Cortana (potažmo Bing) trefila pokaždé, což je fantastický výsledek. U zápasů v základních skupinách to již tak přesné nebylo, asistentka správně odhadla vítěze v 60 procentech zápasů.

A kdo vyhraje celé mistrovství? I na to má Cortana odpověď. Predikuje, že si titul z Brazílie odvezou Němci. V zápase o třetí místo pak dává Cortana přednost Brazílii před Nizozemskem.

Na svém blogu Microsoft popisuje, jak se systém pokouší výsledky odhadnout: „Naše modely se snaží zhodnotit sílu každého týmu prostřednictvím různých faktorů, jako jsou předchozí výsledky v kvalifikacích a mezinárodních zápasech včetně dalších informací. Pracujeme i s faktory, jako jsou výhoda domácího prostředí pro Brazílii a lokální prostředí pro jihoamerické týmy, s informacemi o povrchu hřiště a o klimatických a povětrnostních podmínkách. Zpracováváme i tipy od fanoušků a od sázkových kanceláří.“

Cortanu jsme vyzkoušeli přímo při jejím představení s novými mobilními Windows 8.1 na konferenci Build v San Francisku na začátku letošního dubna. Nebylo to přesvědčivé. Částečně za to mohla naše špatná výslovnost angličtiny, ale Cortana měla problémy i s dotazy rodilých mluvčích (více zde). Vyzkoušet si ji můžete také, stačí mít smartphone s Windows Phone s nejnovějšími Windows 8.1 a telefon musí být přepnutý do angličtiny.

Česky zatím Cortana nerozumí a asi jen tak rozumět nebude. Microsoft průběžně rozšiřuje jazykové sady pro další regiony, ale implementace češtiny zatím oznámena nebyla. Pro vyhledávání Cortana rozumí už například německy, španělsky, rusky nebo polsky. Češtinu neumí ani konkurenční asistentka Siri od Applu, která je na trhu je mnohem déle.