Corsair vyvíjí nový systém lokalizace mobilních telefonů

Corsair Communications Inc. oznánil, že vyvíjí nový systém lokalizace volání z mobilních telefonů. Systém patří do skupiny využívající stávající sítě pro určení výchozího místa telefonního hovoru.

Systém PhoneTrack bude využívat časový rozdíl v příchodu signálu (TDOA) a jejich úhel (AOA) pro zaměření mobilních telefonů a ostatních prostředků mobilní komunikace jako jsou žlutí andělé a nouzové volání 911. Systém byl zpočátku vyvíjen pro AMPS a TDMA přenosy a později rozšířen i na další přenosové protokoly.

Corsair začal s vývojem v roce 1997 a v současné době je ve stadiu zkoušek, které provádí ve spolupráci s předními americkými operátory mobilních sítí. Vývojový team Corsairu je složen z techniků a vědců a má již za sebou ne méně než čtrnáct aktuálních lokalizačních systémů využívaných hlavně pro ministerstvo obrany a pro výzvědnou činnost.

Podle Mary Ann Byrnes, presidentky a CEO Corsairu spočívá náskok firmy před ostatními vývojáři v tom, že má již vytvořené styčné body s operátory založené na systémech PhonePrint (R) - prevence zpronevěr - a PhoneCheck (TM) - monitorování výkonů v mobilních telefonních sítích. PhonePrint systém funguje ve více než 160 oblastech po celém světě a v samotných USA snížil významnou měrou zneužívání mobilních telefonů.

"V tomto okamžiku chrání výrobky Corsairu desítky milionů zákazníků mobilních operátorů po celém světě." říká Byrnes "Kromě toho jsou prokazatelné zkušenosti Corsairu s vývojem, prodejem, instalací a zabezpečením síťových řešení přesně tím, co bezdrátová lokalizace vyžaduje. Corsair se snaží nabízet klientům kompetní řešení, nejen produkt, ale i technické zázemí a servis a to je přesně to co potřebují pro vytvoření dlouhodobé komparativní výhody."

David Thompson, vice president pro marketing, prohlásil, že cíle systému PhoneTrack jsou jednotné pro všechny přenososvé protokoly. "Důležité je zejména pokrytí a přesnost" řekl Thompson "Systém musí být schopen najít kteréhokoliv uživatele, kdekoliv a kdykoliv nezávisle na typu telefonu který používá. To všechno s dostatečnou přesností."

Corsair je vedoucí výrobce software a systémových řešní pro mobilní telekomunikace zejména pak pro prevenci zneužívání, péči o zákazníky a účtování a lokalizaci.