Váš příští mobil ochrání revoluční sklo. Pevné jako skála

Oznámení vývoje nového skla představil prezident společnosti James Clappin během setkání investorů v New Yorku. Materiál nazývaný Project Phire by mohl začít chránit dotykové panely přenosných zařízení ještě tento rok.

U nedávno uvedené čtvrté generace Gorilla Glass se výrobci opět podařilo snížit jeho tloušťku a navzdory tomu zvýšit jeho mechanickou pevnost, takže telefony s tímto ochranným sklem mají podle interních testů bez prasknutí skla ustát i pády na beton (více zde).

Právě v tomto ohledu má takové sklo navrch oproti safíru, který je ovšem tvrdší, a tak při běžném používání prakticky nepoškrábatelný. Safíru totiž na Möhsově škále tvrdosti náleží 9. stupeň, tvrdším minerálem je tak s desítkou pouze diamant. Ruku v ruce s větší tvrdostí ovšem u safíru kráčí vyšší křehkost, a tedy nižší odolnost při pádech. Proto měla značka Corning k použití safíru zatím odmítavý postoj.

Safírové sklo sice už několik výrobců u telefonů použilo, ale šlo o ojedinělé případy. Naposledy na takové sklo vsadilo čínské Oppo, dříve pak safírovou edici modelu Ascend P7 představil Huawei.

Průnik safíru do tohoto segmentu ve větším měřítku tak dosud nenastal. Nejblíže k tomu však měl Apple, který loni investoval stovky milionů dolarů do produkčního centra v Texasu, ale smluvní partner GT Advanced Technologies, jež měl safírová skla dodávat, nebyl schopen své závazky dodržet a za podivných okolností skončil v bankrotu (více v dřívějším článku).

Project Phire značky Corning by tak v tomto ohledu mohl znamenat zlom, byť nepůjde o čistý safír, ale nějakou kombinaci materiálů. Kromě chytrých telefonů a případně tabletů by takové sklo mohlo s úspěchem zakotvit u nositelné elektroniky, zejména u chytrých hodinek. U nich se dosud také používá Gorilla Glass, nicméně tvrdší materiál by jistě byl ku prospěchu věci, jelikož poškrábat sklíčko u hodinek je velmi snadné a bohužel i časté.

Loni v lednu představila firma Corning sklo s úpravou proti mikrobům: