Copak zítra najdeme v RedBoxu?

Contactel pořádá tiskovou konferenci týkající se obsahu jeho RedBoxu dnes odpoledne, ale rozhodně nebude naškodu podívat se o chvilku dopředu, co nám Contactel nabídne. O počítači Comfor s připojením k internetu v ceně jsme již informovali, to nyní ponechme stranou a podívejme se, co Contactel hodlá nabídnout na trhu internetového připojení.

Nebudeme sem přepisovat všechny ceny, to postrádá smysl, spíše se soustředíme na ty nejzajímavější.

Tak především nabídka dial-up přístupu k internetu. K tomu je u Contactelu třeba zakoupit si starter kit za 524 Kč - jde o Cdčko s potřebným software a o přístupová hesla, díky nimž můžete používat internet po dobu 30 dní. Pokud se rozhodnete toto připojení používat i nadále, za roční používání internetu zaplatíte 3990 Kč.

Za příplatek 1620 Kč pak získáte Professional rozšíření - tedy speciální program Professional Configurator, jímž lze provádět veškeré změny jako je přidávání a změny emailových schránek, jejich hesel atd. Součástí tohoto rozšíření je neomezený počet emailových schránek, připojení LAN sítí, přístup přes teleofonní síť nebo ISDN a GSM.

Dalším příkladem může být promoakce připojení pevnou linkou do internetu. U Contactelu si můžete 64 kbps pořídit za 8500 Kč bez DPH, instalační poplatek je nulový! Pravda - jak se stalo zvykem u laciných pevných linek, zde se musíte smířit s tím, že provoz je omezen na 500 MB dat, za dalších 100 MB zaplatíte 490 Kč. Provoz se počítá v tom vyšším směru.

Tož to je z novinek zatím vše, další si necháme na úterý.