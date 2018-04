Copak nám firmy ukáží na Invexu?

Když jsme na serveru zveřejnili nabídku publikace jednotlivých novinek a zajímavostí vystavovaných exponátů na letošním Invexu, sešla se celá řada ohlasů - berte je jako první tipy, kde byste se třeba mohli stavit.

Další typy přineseme samozřejmě v průběhu Invexu, ale to už podle toho, co jsme kde viděli, ne co kdo nám poslal J

Takže co tu máme o telekomunikacích?

Aliatel

frame relay, pronajaté digitální linky, InfoNet - a více v této pozvánce od Aliatelu.

Cellular Star

Na Invexu bude mj. představovat:

Ericsson SH 868 a SH 888i + ostatní sortiment GSM a datových produktů

Motorolu StarTAC Rainbow, StarSTAC 130, cd 920 / 930 (v modré)

novou řadu Telital

globální satelitní přístroje GlobalStar

několik chameleónů

Lama Plus

Naše firma LAMA Plus - expozice v pavilonu E - II, stánek C219 - je jedinou obchodní firmou, která se specializuje výhradně na distribuci spotřebního materiálu a doplňků k výpočetní a kancelářské technice. Nabízíme širokou řadu originálních produktů, ale i cenově dostupnějších materiálů kompatibilních. Už tradičně vystavujeme na INVEXu a jako vždy jsme pro návštěvníky připravili širokou škálu novinek, mj. i z oblasti GSM. Nabízíme totiž ucelenou nabídku doplňků ke všem typům mobilních telefonů - kožená pouzdra, CL adaptéry, hand-free sady, držáky, baterie, anténní redukce, nově i převodníky GSM. Např. kožená poudra k nejrozšířenějším typům mobilních telefonů (FIZZ, Dancall, Motorola, Siemens) nabízíme pro koncové uživatele již od 100 Kč (vč. DPH). Nejžhavějším překvapením z oblasti GSM bude luxusní kožené pouzdro s magnetickým zapínáním na Siemens SL10, který bude teprve na INVEXu představen široké veřejnosti.

Veset

VESET, Dukelská 128, 788 33 Hanušovice - prezentace na výstavě INVEX : Z I c. 146 Firma vyrábí kožená pouzdra a plastové držáky na mobilní telefony. Na INVEXu představuje novinku: pouzdro se všitou kapsičkou a s papírovým blokem. Věc je to jednoduchá, nicméně velice praktická. V nabídce je celkem 7 barev pouzder /hadí kůže, bordeaux, metalíza atd./ Speciální nabídka : balení KOMPLET Lux (pouzdro+držák+blok).

Techniserv

Na Invexu v pavilonu Z stánek číslo 47 bude firma vystavovat pobočkovou telefonní ústřednu Lucent Technologies Definity BCS. To není pro lidi moc zajímavé. Ovšem jako doplněk a vlastně náhražku GSM brany bude k vidění zařízení zvané Nokia PremiCell. Jinymi slovy zařízení, které plně nahradí GSM branu, příčemž není potřeba do ní vkládat mobilní telefon. Bohužel, bude zde pouze k prohlednutí, neboť je v běhu jednání o homologaci. Toto by mělo být ukončeno do měsíce a poté bude známa i oficiální cena. Zařízení jde samozřejmě připojit k jakékoliv PBX.

A o internetu

ABCsystem

Vystavujeme v hale P - 22 aplikaci Internetový Obchod a server spotřebák. Obe je ke shlédnutí na adrese http://www.spotrebak.cz. Pokud se zadaří, tak jako novinky budou k vidění jednak platba přes Expandia banku a nový server pamětí - to by mel být server se všemi možnými typy pamětí do značkových počítaču, serverů, notebooků, tiskáren, plotrů, ale i foťáků. Celkem je připraveno 7000 položek.

CzechNet

Připojení pevnou linkou k Internetu první měsíc ZDARMA CZECH-NET , přední poskytovatel Internetových služeb v České republice, přichází na podzimní trh s novu akcí určenou pro všechny zájemce o připojení pevnou linkou k síti Internet. Každý zájemce má možnost využít speciální akce "Připojení pevnou linkou k síti Internet první měsíc ZDARMA", kterou CZECH-NET uvádí od 1.10.1998. A navíc si neučuje CZECH-NET zřizovací poplatky a nabízí velmi výhodné měsíční tarify.

CZECH-NET je specialistou na připojování pevnými linkami , které nabízí jako kompletní servis pro zákazníka zahrnující zajištění připojení, zřízení a provoz pevné přípojné linky, dodávku routeru, servisní a dohledové služby , poradenský servis, konzultace, speciální hotline služby, připojení na SAP OSS atd.

Expandia Banka

účtování po internetu a GSM mohou již využít i firmy - nabídka je rozšířena po osobních účtech i na účty firemní. Více informací najdete v této pozvánce od Expandia Banky.

Gego

GEGO budem prezentovat nekteré WWW projekty a dále velice zajímavý ceník pro připojení do internetu (pevnou i komutovanou linkou) a v neposlední řadě také projekt Modeling server, ktery byl spuštěn na adrese http://www.modeling.cz. firmu Gego naleznete v pavilonu P u stánku číslo 8.

INET

Společnost INET, a.s. resp. její divize shop.cz bude prezentovat nového virtuálního průvodce nákupem na WWW.SHOP.CZ. Jmenuje se Terezka a budete se s ní moci seznámit právě na INVEXu. Také bude možnost pro všechny, vyzkoušet si platbu SETem a další - a to v pavilonu P, stánek 16.

Na vrcholu

Stánek NAVRCHOLU.cz je v hale X ve společné expozici s Flamingem. Určitě by neměl návštěvníkům uniknout - nikde jinde tým NAVRCHOLU.cz live neuvidí.

Terminal CZ alias Telenor Internet

Spolecnost Terminal.CZ alias Telenor Internet bude vystavovat na Invexu stanek X-14, kde bude prezentovat novou akvizici (to jako koupi Terminalu), bezkonkurenční ceny za pevné linky atp.

A ti ostatní?

Zde je pár informací o nových produktech, které AT Computers jako distributor notebooků značek HP,FUJITSU,ASUS a ACER uvádí na trh. Na stánku B 18, případně na stánku společnosti AUTOCONT - a hodně se dozvíte také v této zprávě

Tango software

Prodejní systémy pro obchody a restaurace. V nabídce jsou jednoduchá i komplexní řešení včetně mnoha speciálních funkcí. Produkty Tango Software najdete v pavilónu E-II, stánek B/228 - obchodních partnerů - firmy TPC spol. s r.o.

Reward

Společnost vystavuje v pavilonu E na stánku C-4 (přízemí) a v premiéře zde předvede naši novou interaktivní výuku angličtiny s názvem EuroPlus+ REWARD. Produkt v sobě jedinečným způsobem spojuje běžný multimediální kurz s řadou On-Line schopností přes Internet. Více informací je v této zprávě.

Takže přijďte na Invex - abychom nezapomněli, Mobil server je na stánku P-1!