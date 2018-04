Tohle je cenová válka. Špičkový kovový Coolpad stojí 8 tisíc

Coolpad Max je další smartphone od ambiciózní čínské značky, která se snaží prosadit i na českém trhu. Jak už je to obvyklé, zkouší to hlavně atraktivní cenou, Max k tomu ale přidává i opravdu velmi dobrou výbavu a špičkové zpracování. Na první pohled je tohle možná nejvýhodnější smartphone na trhu. Za 8 000 korun tu zákazník dostane solidně výkonné osmijáro Snapdragon 617 s obří porcí 4 GB RAM, 5,5palcový Full HD displej, čtečku otisků prstů nebo až neuvěřitelnou porci 65 GB vnitřní paměti s tím, že nechybí slot pro karty microSD.

Navíc výrobce slibuje i povedený fotoaparát, třináctimegapixelový čip disponuje moderním uspořádáním Isocell a objektiv má solidní světelnost f/2.0, což budí zajímavá očekávání. To vše je zabalené v opravdu parádně zpracovaném kovovém těle s, pravda, trochu všedním designem bez větších nápadů či výstřelků. I proto by to mohl být hit.

Dalším důvodem, proč by nový Coolpad Max mohl lákat zákazníky, je jeho neobvyklá funkce Dual Space. Ta umožní přepínat v telefonu mezi dvěma uživatelskými profily se zcela odlišnými Google účty, nainstalovanými aplikacemi, různými nastaveními plochy a podobně. Jako by šlo o dva odlišné telefony v jednom. Obsah obou částí je vzájemně vůči sobě šifrován a dostat se k němu lze jen za pomoci otisku prstu. Výrobce tuto funkci cílí na ty uživatele, kteří chtějí důsledně oddělit třeba pracovní život od soukromého, nebo na ty, kteří často dávají telefon z ruky a půjčují jej někomu jinému, třeba dětem.

To vše zní skvěle a musíme uznat, že první dojem na nás Coolpad Max udělal výborný. Zpracování kovového těla se blíží špičkovým smartphonům s často více než dvojnásobnou cenovkou, displej nemá zásadní nedostatek a třeba čtečka otisků prstů na zadní straně je zahloubena hezky výrazně tak, že prst tu rozhodně nebude nikde tápat a hledat tu správnou pozici pro odemčení.

Jenže novinka na českém trhu má i určité nedostatky, které mohou zájemce odradit. To, že duální systém zabírá v paměti více místa, se dá snadno omluvit obří porcí vestavěného prostoru. Stejně tak se možná dá letošní novince odpustit starší Android 5.1 s tím, že je tu právě funkce dvou oddělených světů. Ale odpustit modernímu smartphonu absenci důležitých LTE frekvencí prostě nemůžeme.

Podobně jako třeba smartphony Xiaomi nebo řada modelů Meizu i dalších čínských značek totiž Coolpad Max nepodporuje u nás pro LTE životně důležité pásmo 800 MHz. Telefon umí jen frekvence 1 800, 2 100 a 2 600 MHz, které ale v Česku nepřináší velkoplošné pokrytí. S tímto kovovým fešákem tak na většině území České republiky pojedou data rychlostí „leda tak EDGE“.

Coolpad Max je tak smartphone pro ty, kdo se nehnou z města pokrytého LTE na vysokých frekvencích (ale i v Praze je rozsáhlé pokrytí 800 MHz) nebo neutečou z dosahu wi-fi. Pro ostatní je to potenciálně špičkový smartphone s trestuhodně nedostatečnou konektivitou.