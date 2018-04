ContactViewer - pohodlný adresář

Zabudovaný správce kontaktů v PocketPC počítačích je docela obstojný, má mnoho polí pro uchování adresářových i jiných dat. V jejich zobrazení ale již tak komfortní není - a to je příležitost i pro ostatní výrobce softwaru. Jedním z nich je i firma O.K.Soft, která produkuje výborný ContactViewer! Contact Viewer není programem, který vám plně nahradí program Contact. Neumí totiž přidat nový kontakt a editovat stávající kontakty. Je zaměřen na komfortní práci s vloženými daty (která umí rychle načíst z Contact databáze).

Zobrazení kontaktů na tématických listech



Mezi nevýhody programu Contact patří i poněkud nepřehledné zobrazení v detailu, kdy v záhlaví je tučným písmem jméno, příjmení a titul, a vše ostatní je již jedním typem písma, stylem položka - typ položky apod. Dost obtížně se v tom orientuje, a to zvlášť tehdy, máte-li u příslušné osoby vloženo víc údajů - pak vás čeká nepřehledné listování bez ladu a skladu zobrazených dat bez možnosti nějaké lepší konfigurace.

Myšlenka ContactVieweru je jednoduchá, ale velmi účelná - každý kontakt má tři základní části - údaje o firemních/pracovních telefonech, faxech, e-mailech a podobně, soukromé údaje a ostatní.

Do těchto oblastí rozdělili tvůrci programu váš kontakt na jednotlivé listy s oušky, mezi kterými můžete jednoduše přepínat klikáním na patřičné ouško.

Výsledkem je velmi přehledné zobrazení kontaktu, kde máte velmi kompaktně umístěny všechny požadované informace o příslušné osobě a přechod na další se děje prostřednictvím kliku.

Jednotlivé části listů jsou velmi účelně rozvrstveny a po chvíli používání programu si na ně zvyknete a budete rychle vědět, kde naleznete požadovanou e-mailovou adresu či faxové spojení.

Vyhledání kontaktu je možné v rozbalovacím menu či přes písmennou lištu.



Písmenná lišta

Originální Contact má trojpísmennou lištu, což vyhovuje při menším množství kontaktů. Kdo počítáte svoje adresy na sta (ne na desítky), uvítáte i písmennou lištu ContactVieweru, kde se můžete kliknutím přenést přímo na požadovanou adresu. Její nevýhodou je poněkud titěrný rozměr, myslím, že by bylo účelnější udělat dvouřadou lištu s většími písmeny (místa je na to na obrazovce dost).

Aktivní odkazy

Kliknutím na www adresu spustíte Internet Explorer a klik na e-mailovou adresu vás přenese do Inboxu. Velmi šikovná schopnost.

Volba skinů

Program umožňuje zvolit klasický styl (s plnobarevnými listy dle barvy oušek) a obchodní styl, který vypadá poněkud decentněji. Uvítal bych ale možnost změnit si barvu listu/ouška.

Třídění a ostatní finesy

Můžete si zvolit třídění podle jména či podle firmy. Taky lze nastavit formátování adresy na evropský či americký styl. Lze zvolit různý styl práce s databází kontaktů - rychlý a pro vícenásobné kontakty (víc lidí v jedné firmě).

Závěr

Opravdu výborný program. Uživatelům, pro které je adresář/správce kontaktů důležitou pracovní i osobní součástí jejich PDA, bude ContactViewer velmi užitečný.

Program lze do sytosti prozkoušet, neboť je shareware a v trial verzi má všechny schopnosti, pouze načte jen prvních deset kontaktů z vaší databáze.

Hodnocení + + vynikající a přehledné zobrazení adresářových dat

+ písmenná lišta

+ solidní cena

+ program se dále vyvíjí - - nic podstatného - asi jen zvětšit písmena v liště a volba barvy Inovace, nápad, užitné vlastnosti zpracování - grafika, zvuky, GUI rychlost a stabilita dokumentace, nápověda, podpora poměr Cena/Výkon CELKOVÉ HODNOCENÍ

Program můžete zakoupit za 504,- Kč zde. Děkujeme firmě O.K.soft za zapůjčení programu k testování.

Tvůrci programu Viktoru Dostálovi jsme u příležitosti naší recenze položili několik otázek :

Můžete krátce představit sebe a vaši firmu ?

Jmenuji se Viktor Dostál, programování se věnuji profesionálně přes patnáct let, svoje programy pod značkou O.K. SOFT produkuji od začátku 90.let, z toho posledních pět let jsem na volné noze a živím se vývojem zakázkových, převážně řídídích a vizualizačních programů pro platformu PC, tvorbou WWW stránek a programováním komerčních aplikací pro platformy HandheldPC/PalmSizePC/PocketPC. "Počítače do dlaně" mne zaujaly velmi brzy po jejich nástupu na náš trh a já si chtěl vyzkoušet, co programování pod operačním systémem Windows CE obnáší. Vzhledem ke zkušenostem s programováním pod operačním systémem Windows to nebylo až tak komplikované, i když dokumentace k Windows CE bylo (a stále je) zoufale málo. Dnes již vývoj programů pro Windows CE zabírá minimálně 50% mých programátorských kapacit, portfolio programů O.K.SOFT se stále rozšiřuje a s rozmachem "malých počítačů" mezi uživateli se začínají objevovat i požadavky na typicky zákaznické aplikace.

Jaké máte další plány s ContactViewerem ?

ContactViewer se samozrejmě bude dále rozšiřovat o nové funkce a požadavky ze strany uživatelů. Vzhledem k potěšitelnému faktu, že se tento program dost úspěšně prodává po celém světě, je to pro mne zajímavý produkt a budou určitě následovat nové verze. Mojí snahou je, aby byl pro platformu PocketPC jednoho dne stejně populární a komplexní aplikací jako je O.K.SOFT PocketOrganizer2000 pro platformu HandheldPC. České uživatele snad potěším zprávou, že všechny verze budou i nadále dostupné také v české jazykové mutaci.

Který PDA používáte a proč ?

Možná vás trochu překvapím - pro vývoj programů pro HPC a komplexnější záležitosti používám HP Jornada 680 (v jistých případech je pro mne kvalitní klávesnice skutečně nenahraditelná) a osobně si myslím, že dodnes nebyl tento handheld překonán - svědčí o tom i to, že i pozdější modely 690/720 stejného výrobce jsou pouze variací na původní šestsetosmdesátku. Jako osobní diář pro denní potřebu používám Palm IIIe, který mi vyhovuje propracovaností aplikací pro PalmOS, výdrží baterií, hardwarovou koncepcí a skladností. Aplikace pro PocketPC vyvíjím převážně s využitím emulátoru firmy Microsoft.

Váš osobní sofware TOP 5?