Contacts 4 - další profík na kontakty

"Našlapaná" kategorie...

I když se dá prohodit nejedno kritické slovo na adresu základních PalmOS aplikací, AddressBook patří k té povedené části a svůj úkol plní poměrně dobře. Přesto se i v této kategorii PalmOS aplikací objevila celá řada zajímavých náhrad a alternativ.

My jsme se kdysi po souhrnné recenzí správců kontaktů podrobněji věnovali největším velikánům v této kategorii - zejména programu TealPhone, mocnému programu SuperNames a kdysi nadějnému projektu 321Contact. Přišla i snaha úplně vyřadit interní kontaktní databázi a nahradit ji zcela jiným řešením - pokusila se o to před necelým rokem Chapura s KeyContacts, příliš velkou díru do světa ale (zdá se) svým řešením neudělala.

Svým způsobem zasahuje do adresářů i diář Agendus, který má velmi mocného správce kontaktů jako jeden z modulů. Pro lepší práci s kontakty jsme zveřejnili i několik užitečných pomocníčků a utilit, za vyzkoušení rozhodně stojí i návykový ContactsPro (dříve PhoneMate).

Čím chce zaujmout Contacts4?

Contacts4 není žádným nováčkem a jeho předchůdce Contacts3 si již získal mnoho příznivců a fanoušků. Velikost instalačního souboru (od 450 do 700 kB dle typu rozlišení a PalmOS) ostatně dává najevo, že si neinstalujeme pětiformulářový produkt z PDAToolboxu, ale pořádně propracovanou aplikaci.

Popis programu by byl zbytečný, protože autor přikládá velmi přehledný a popisný manuál v PDF formátu, projdeme si proto to nejzajímavější, co Contacts4nabízí a všem se liší od konkurenčních produktů.

Vylepšené třídění

Contacts4 třídí podle těchto kritérií:

Firma, Příjmení

Firma, Křestní jméno

Křestní jméno, Příjmení

Příjmení, Křestní jméno

Výběr informací k zobrazení v seznamu kontaktů

Tlačítkem vedle třídění můžeme zvolit kterékoliv políčko k zobrazení vedle jména. Mají to sice i jiné programy, tady je to ale rychlé a pohodlné.

Kompaktní design

V souhrnné obrazovce zobrazuje všechno důležité, má dobře propracované ovládací lišty a ikony (i rozbalovací), ikonky používá i k rozlišení telefonních čísel, včetně "custom" políček.

Snadná je i práce v editačním režimu, kde se pomocí třech obrazovek přepínáte mezi editací detailů, poznámkou a nastavením kontaktů.

Není možné zapomenout na správce témat, který vám umožní rychle změnit vzhled aplikace. Témata lze stahovat ze stránek výrobce programu.

Rychlé hledání tlačítky

Ikonou v liště se rychle přepnete do hledání pomocí T9 systému, kde velmi rychle najdete patřičný kontakt. Program se dá v tomto režimu snadno ovládat prsty a připomíná legendární ContactsPro.

Zmínit je třeba i písmennou lištu k rychlému hledání v kontaktech. Po kliknutí na ikonku vpravo se změní v ikonu pro vkládání položek do DateBooku.

Podpora různých verzí a rozlišení

Program se dodává ve verzích pro černobílé Palmy s 16 odstíny šedi, barevnou klasiku, PalmOS 5 HiRes a Sony Clié HiRes a HiresPlus.

Další možnosti aspoň heslovitě:



podpora tisku pomocí PalmPrint

vytáčení čísla přes Bluetooth a IrDa

náhled kontaktu na zařízeních s HiResPlus

Závěr

Contacts4 určitě zaujmou mnoho uživatelů, pro které jsou kontakty důležité, mají jich hodně a chtějí zkusit něco nového. Aplikace má celou řadu možností a schopností, které jednotlivě najdete i v jiných programech tohoto typu, v Contacts jej ale dostanete hezky souhrnně, kompaktně s propracovaným GUI a navrch příjemně převázané mašličkou témat, ikon a skinů.

Mnoho toho k vytknutí programu rozhodně není, maličkosti jsem popsal v závěrečné tabulce, jsou to ale spíš připomínky a návrhy vylepšení než zásadní výhrady.