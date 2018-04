Contactel zvolil Logicu

Se jménem Logica se v oblasti telekomunikací setkáváme stále častěji. Nedávno jsme vás v článku seznámili se softwarovým řešením, kterým Logica umožnila společnosti Radiomobil monitorovat hovory propojované ze svojí sítě do sítí jiných operátorů. Další softwarové řešení představila Logica 9.listopadu tohoto roku a ke spolupráci si ji tentokrát zvolila společnost Contactel.

Contactel si pro vstup na liberalizovaný trh vybral Logicu jako partnera, který dodá informační systém pro řízení vztahů se zákazníky. Nový produkt se jmenuje CRM (Customer Relationship Management) a pilířem představeného řešení je systém Clarify, který již některé telekomunikační společnosti delší dobu využívají. Podstata tohoto systému spočívá ve vylepšení komunikace se zákazníkem, kterému by tak mělo být nabízeno nejvýhodnější portfolio služeb formou telekomunikačních balíčků.

Systém pro řízení vztahů se zákazníky CRM by měl představovat inteligentní řešení, které umožní operátorovi využívat dostupné informace o zákaznících nebo analyzovat jejich požadavky a následně jim nabízet vhodné balíčky telekomunikačních služeb. V praxi to znamená, že ve chvíli, kdy kontaktujete infolinku Contactelu, jsou veškeré doposud nashromážděné a dostupné informace o vás k dispozici operátorovi. Na jejich základě by měl operátor při komunikaci s vámi snadněji směřovat k nabídce řešení, které by vám nejvíce vyhovovalo. Kromě této funkce má nový produkt umožnit managementu společnosti lépe sledovat a vyhodnocovat obchodní nebo jiné výsledky.

Práce na systému započala již na začátku srpna a do konce letošního roku by měl celý systém být v běžném provozu. Vývojový proces byl velmi rychlý a tak jen doufejme, že se to nikterak neodrazí na funkčnosti celého produktu, protože jak známo, bývá "práce kvapná málo platná".

Logica si vybojovala pozici dodavatele systému CRM díky tomu, že nabídla snadné řešení vyhovující jak požadavkům samotného technického zázemí tak i managementu společnosti Contactel. Každopádně na rozdíl od produktu InterconnecT, o kterém jsme vás nedávno informovali, by měl pocítit výhody nového systému i osobně koncový uživatel, a to především při komunikaci se zákaznickým servisem a volbě té správné kombinace telekomunikačních služeb.