Contactel zváží žalobu kvůli neimplementaci evropských norem

Možnost podání žaloby se žádostí o náhradu škody k Evropskému soudnímu dvoru bude jako krajní řešení zvažovat společnost Contactel. Důvodem může být situace, kdy Česká republika po vstupu do Evropské unie dosud nepřijala nový zákon o elektronických komunikacích a neimplementovala evropský regulační rámec pro telekomunikační oblast. "Pokud dospějeme k názoru, že nás pozdní implementace poškodila a budeme schopni škodu vyčíslit, využijeme veškeré prostředky," řekl v rozhovoru pro ČIA ředitel Contactelu pro zákaznická řešení a regulační záležitosti Miroslav Řezníček.

"Stát před vstupem do EU nevyjednal žádné úlevy pro oblast telekomunikací a my budeme trvat na dodržování platné legislativy," dodal Řezníček. Podle něj ČR kromě podání ze strany firem hrozí také žaloba Evropské komise, která letos v dubnu za nedostatečnou implementaci zažalovala šest členských států. "Je možné, že na nové členské státy bude EU pohlížet ještě přísnější optikou," domnívá se Řezníček. Contactel ve svém nedávném prohlášení ostře kritizoval podmínky na tuzemském telekomunikačním trhu, práci úřadů a některé navrhované pasáže zákona o elektronických komunikacích. Jeho přijetí odhaduje Řezníček nejdříve na konec března 2005. Obavy z důsledků v období od vstupu do EU do přijetí zákona o elektronických komunikacích by také mohly blokovat činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). "Myslím, že ČTÚ do doby přijetí zákona raději nebude vydávat zásadní rozhodnutí," komentoval situaci Řezníček.

Předkladatel návrhu zákona o elektronických komunikacích, ministerstvo informatiky (MI), hrozbu žalob kvůli neimplementaci evropských norem odmítá. "Podnikatelské subjekty nemohou podat žalobu přímo u Evropského soudního dvora (ESD), mohou pouze vyzvat Evropskou komisi, aby tak učinila. Řízení před ESD je však poslední možností, k níž Evropská komise sahá výjimečně. Řízení před ESD povinně předchází řízení před komisí, která se snaží situaci vyřešit mimosoudně. Vzhledem k tomu, že MI při přípravě zákona úzce spolupracovalo s příslušným generálním ředitelstvím, komise byla o průběhu legislativních prací pravidelně informována a jednotlivá ustanovení byla konzultována zástupci obou stran, je jisté, že komise vůči ČR tento krajní represivní nástroj neuplatní. Proto také není skutečný důvod k tomu, aby došlo k omezeni činnosti regulátora," uvedla mluvčí MI Klára Volná.