Contactel usiluje o Cesnet, dobojováno ale ještě není

Jeden z nejznámějších českých internetových providerů, firma mnohými zatracovaná pro své zvláštnosti a jinými právě pro tyto zvláštnosti do nebe vynášená, pomalu končí svoji samostatnou pouť českým internetovým nebem. Boj o prodej Cesnetu se pomalu nachýlil ke konci a v nabídkovém tendru se utkaly soupeři zvučných jmen. Kromě akvizičně aktivních firem, jako je Telenor či GTS také Český Telecom a mladičký Contactel pomyslili na možnost uchvátit Cesnet pod svá křídla.

Podle doposud neoficiálních zpráv minulý týden zabodoval nejlépe Contactel, jenž soutěž o převzetí Cesnetu vyhrál. Přesněji řečeno, vyhrál její oficiální a nepopiratelnou část. My češi ale víme, že neoficiální a nepopiratelná část nebývá částí poslední a nejinak tomu zřejmě bude v tomto případě.

Problém Cesnetu totiž tkví v tom, že příliš velký podíl svých tržeb čerpá z fondů blízkých státní kase. Počínaje tím, že je realizátorem TEN-155 přes další podobné akademické projekty až po připojování mnoha státních institucí. Některé silné a mocné hlasy totiž soudí, že taková firma by neměla přejít do příliš soukromých rukou (jmenovitě rukou Contactelu) a měla by zůstat někde tam, kde by na ni bylo vidět z titulu přímého státního vlivu. Takovým příkladem by mohl být Český Telecom a jeho IOL. Ten se také po Cesnetu rovněž poohlížel.

Zatím není jasné, jak usilování o Cesnet dopadne a čí vliv nabude převahy. Jisté je, že Contactel ani Český Telecom nejsou firmy, jejichž vztahy by byly nejvřelejší a obě firmy mají dlouhé prsty do státní správy, takže na vítěze bych si tipovat nyní neodvážil. Jedno to snad může být už jen Cesnetu - jeho samostatný život jako zájmového sdružení právnických osob končí. Pro telekomunikační trh bude ale velmi podstatné, zda život Cesnetu skončí v náručí Contactelu, jenž by tím významně posílil především mezi profesionálními uživateli, nebo u někoho jiného.