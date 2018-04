Contactel startuje hlasové služby

Praha, 9. dubna 2001 – Contactel zahajuje poskytování hlasových služeb pro volání z pevné telefonní sítě. Nabídka obsahuje dva produkty, které přinášejí kvalitní přenos hlasu a zároveň zákazníkům umožní snížit náklady proti dosud standardním službám na trhu až o 65 procent.Služby využívají nejnovější vysoce kvalitní technologickou platformu a zahrnují výrazně změněnou variantu produktu Voice Plus (vhodný pro meziměstské, mezistátní hovory a hovory na mobilní telefony) a Voice Direct (přímé telefonické připojení pro zákazníky s velkým provozem).Nově doplněný Voice Plus je určen zejména pro středně velké a malé firmy. Technické zařízení pro zřízení služby (směrovač) dodává Contactel zdarma a díky profesionálnímu provedení instalace zákazník nemusí měnit dosavadní zvyky při telefonování.Voice Direct ocení především velké firmy, které pomocí pevného připojení do sítě Contactelu dostanou vysoce kvalitní a spolehlivou hlasovou službu s nepřetržitým monitoringem sítě. Služba zahrnuje kompletní portfolio hlasových služeb včetně místního volání a nabízí zákazníkovi úplnou nezávislost na dominantním operátorovi.Všechny hlasové služby Contactelu jsou propojeny s bezplatnou službou Set Box, kdy zákazníci mají flexibilní a neomezený on-line přístup k informacím o detailech volání a historii faktur. Set Box také zákazníkovi umožní operativně měnit parametry stávajících služeb a objednávat služby nové.* Český Telecom, Eurotel, Radiomobil