Contactel - společný podnik Českých Radiokomunikací a TeleDanmark bude konkurovat Telecomu

Úterní tisková konference Českých Radiokomunikací a TeleDanmark přinesla několik konkrétnějších odpovědí na otázky, jež vyvstaly poté, co vloni na podzim obě tyto firmy ohlásili spolupráci a formování společné firmy.

Společná firma již má jméno Contactel a jejím ředitelem se stává bývalý vicepresident SPT Telecom pro sítě a služby ing. Michal Čupa. Zástupcem ředitele se pak stal Stefan Lager, jenž byl v minulosti zodpovědný za marketing u švédského operátora Tele2. Pozici finančního ředitele bude zastávat Petr Babický, dosud konzultant Deloitte & Touche v oboru telekomunikací.

Asi nepřekvapí, že cílem společnosti je stát se po roce 2001 největším alternativním operátorem vůči SPT Telecom zaměřeným na kvalitní a cenově výhodnější služby doplněné zákaznickým servisem a všestrannou péčí o zákazníka. Ještě před liberalizací trhu pak Contactel hodlá poskytovat datové a internetové služby.

Contactel ale není jedinou společností, která tento záměr ohlásila, nebo jej pomalu ale jistě plní a v tomto jízdním pruhu telekomunikační dálnice v Čechách začíná být poměrně plno. Proto je o mnoho zajímavější, jak toho Contactel chce dosáhnout.

Předně má výhodu ve svých vlastnících - českou část infrastruktury budou pronajímat České radiokomunikace, Contactel tedy nebude faktickým vlastníkem infrastruktury. Zahraniční přípojené kapacity vloží do společnosti TeleDanmark - ten má své firmy v 11 evropských zemích a patří mezi velmi aktivní operátory.

Vzhledem k tomu, že neproběhla valná hromada firmy, zatím také nebyly sděleny žádné bližší investiční plány s výjimkou vlastnických - firmy TeleDanmark a České radiokomunikace mají po polovičních podílech.

Contactel má od Českých Radiokomunikací převzít jejich aktivity v oblasti datových služeb, což bude znamenat automatický přiliv zákazníků.

Na celé strategii je velmi zajímavé to, že narozdíl od Aliatelu hodlá Contactel nabízet pouze služby, nikoliv infrastrukturu. Tu si bude pronajímat od ostatních firem na trhu - tedy i od SPT Telecom nebo Aliatelu tam, kde to bude výhodné. Jedná se o stejný model, který vynesl nahoru německý MobilCom a několik dalších firem. Ty si totiž pronajímali infrastrukturu a působili jako zprostředkovatelé služeb, zatímco ostatní masivně investovali do infrastruktury. Právě investice do infrastruktury jsou vyčerpávající natolik, že pronajimatelé infrastruktury jako je třeba právě MobilCom jsou v tržní i finanční pozici silnější, než firmy, jež jim infrastrukturu pronajímají.

Na podobnou kartu tedy vsadí i Contactel a uvidí se, zda i v Čechách to bude cesta k úspěchu. S mateřským podnikem ČRa za zády to bude rozhodně snadnější procházka.

Také se hovořilo o mobilní licenci a situace se má tak, že TeleDanmark má zájem a i Michal Čupa hovořil o tom, že Contactel by chtěl nabízet kompletní portfolio služeb včetně mobilních telefonů. TeleDanmark je ochoten vytvořit pro to speciální firmu, neboť Contactel by sám licenci podle návrhu licenčních podmínek od ČTÚ dostat neměl. To ovšem znamená, že se počítá s velmi rychlou integrací této firmy pod křídla Contactelu, čímž by se pod vliv ČRa dostaly dvě mobilní licence. To je přesně to, čemu ČTÚ chce zabránit.

Druhou možností je, že Contactel by se stal opět service providerem - tedy pronajimatelem kapacity sítě, ať již Paegas, nebo třetího operátora. Ovšem status service providerů v mobilních sítích, tedy velkoodběratelů rozprodávajících dále nakoupenou kapacitu sítě pod vlastní značkou, se v Čechách zatím neuchytil. Lze ovšem konstatovat, že by vstup service providerů mohl pro mobilní trh znamenat zajímavou zkušenost.

Zde je také třeba připomenout, že pro ČRa je v úterý deklarovaný postup jedním z mála východisek, jež nabízel současný stav. ČRa totiž z většiny vlastní stát a tedy pozice ČRa na trhu není vůbec jistá a personální složení se může měnit fakticky i podle tlaku vlády. Proto je jen přirozené, že vedení ČRa se pokusilo část aktivit přesunout na stabilnější dceřinou společnost zavázanou smlouvami a tedy politickým bojem o koryta obtížně zranitelnou. O privatizaci ČRa se podle dosavadních scénářů privatizace má rozhodnout až v roce 2002, což je velmi pozdě - již nyní ovšem téměř třetinový podíl vlastní TeleDanmark, jenž skoupil akcie na trhu.