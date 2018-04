Contactel snížil ceny zahraničního volání

11:05 PRAHA (ČIA) - Telekomunikační společnost Contactel dnes snížila ceny za mezinárodní hovory uskutečněné prostřednictvím služby Voice Plus. „Počínaje dnešním dnem mohou zákazníci Contactelu volat za sazby, které jsou v průměru o 20 procent nižší než ceny tradičních telefonních hovorů po linkách dominantního operátora," sdělila ČIA tisková mluvčí společnosti Zdenka Pelikánová.Podle mluvčí se podstatného snížení (o téměř 50 %) dočkají volající do Maďarska, až o 20 % méně se bude také platit za hovorné do mobilních sítí v Německu, Polsku a Slovensku. Slevy se také týkají volání do pevné sítě například na Slovensko, do USA nebo Kanady.Voice Plus začal Contactel nabízet koncem listopadu 2000. Služba využívá technologie ISDN, podle Pelikánové je však plně srovnatelná s voláním z veřejné telefonní sítě. „Těm, kteří již naši službu využívají, snížíme ceny se zpětnou platností od 1. ledna 2001 formou mimořádného bonusu," upřesnila mluvčí.