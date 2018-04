Contactel rozbalil svůj RedBox

O nabídce pevného připojení a dial-upu u společnosti Contactel jsme vás podrobně informovali včera, dnes stojí za to zastavit se u RedBoxu, tedy u nabídky počítače s internetovým připojením za měsíční splátky. Zde totiž Contactel vyšel s jinými cenami, než jsme původně uváděli před zhruba týdnem - především patrně pod dojmem protiakce, kterou spunktoval AutoCont a o níž jsme informovali včera.

Takže kdo je to RedBox?

Rekapitulace:

Multimediální počítač s procesorem Intel Celeron 366 MHz v této výbavě:

RAM 32 MB

HDD 4,3 GB Ultra DMA

FDD 3,5"

VGA 4 MB display cache AGP int.

CD-ROM 40x

interní homologovaný faxmodem 56 Kb/s

zvuková karta 16 bit. stereo int.

minitower

monitor 15"

česká klávesnice

reprosoustava 2x120 W

myš

Microsoft Windows 98 CZ

Microsoft Works 4.5 CZ

Microsoft Publisher 98 CZ

Acrobat Reader 4.0

antivir AVG 6.0

elektronické slovníky Lingea

Zdarma přístup na Internet s užíváním e-mailové schránky – Internet Active, dále bezplatná instalace počítače a softwaru na kterémkoliv místě v České republice a dvouletá záruka na zařízení i práci, to je velmi příjemné!

A jak to bude s placením? Podívejte se do této tabulky, ta zodpoví jasně. Pokud nechcete počítač na splátky, můžete za něj zaplatit 27 000 Kč s DPH ihned.

doba splácení (měsíce) akontace měsíční splátka 30 4.999,- Kč 999,- Kč 24 7.999,- Kč 1.099,- Kč

Mnoho dotazů čtenářů se týkalo propojení Contactelu na internet - připojení přes Contactel disponuje podle oficiálních informací kapacitou 8Mbps do zahraničí, 100 Mbps na NIX a peering je s 13 sítěmi. Připojení má být dostupné ve všech velkých městech a to na tarifikaci Internet 99.

Pokud nemáte rádi značku Comfor, můžete si počkat do října, kdy obdobnou nabídku Contactel představí se značkou Libra.

Internetové připojení zdarma Contactel nenabídl - na druhou stranu suma 169 Kč měsíčně není příliš vysokou a někdy zdarma není zdarma. Ceny tu nemá smysl dopodrobna papouškovat, podívejte se zde ke Contactelu na webové stránky.

Poznámka na závěr: jak tak pročítám tiskovou zprávu, vidím tu citát marketingového manažera Contactelu Jana Schmiedhammera: "RedBox má stoprocentní známost mezi lidmi z oboru, je mediálním pojmem a lidé se přou, co RedBox skrývá..." - pravda je, že na téma RedBoxu jsme taky přispěli svojí troškou do mlýna. Proč to ostatně neudělat, články o RedBoxu patřily mezi velmi čtené a hojně diskutované, snad jen je dobře, že těmi cenami se ještě trochu zamíchalo. Pokud se vám zdálo, že pevné linky, o jejichž zaváděcích podmínkách jsme včera referovali, jsou v oficiálním cenníku Contactelu dražší, pak doporučím jedno - kontaktujte firmu Setos, která pevné linky 64 Kbps nabízí za včera zveřejněné ceny a to jako přímý prodejce Contactelu. Jsou tam opravdu o dost lacinější a bez instalačního poplatku!

Otázka na závěr, a budu na ni chtít odpověď (ve středu přímo v Contactelu): proč se to jmenuje RedBox, když to není červené? Proč ten počítač alespoň nenačervenili?