Contactel nabízí laciné telefonování do zahraničí

Společnost Contactel je další firmou (po RadioMobilu a EuroTelu), která využívá generálního povolení 22/1999 legalizující internetovou telefonii. Jak se očekávalo delší dobu, Contactel představil službu Voice Direct, která pro telefonování do zahraničí obchází monopol SPT Telecom použitím IP protokolu.

Voice Direct Contactelu je služba, která zájemcům umožní telefonovat do 282 zahraničních destinacích, a přináší tak alternativní řešení k nabídce hlasových služeb SPT Telecom. Zákazníci Contactelu si navíc mohou vybrat až 3 často volané země, u kterých bude spojení účtováno za výhodnější tarify. Nová služba také umožňuje konvergenci hlasových a datových služeb propojením produktů Internet Direct a Voice Direct.

Vzhledem k tomu, že pro využívání telefonního propojení Voice Direct je potřeba kvalitní a rychlá linka, je součástí dodávky přístupová linka od Českých Radiokomunikací. V prvních informacích není ani zmínka o tom, že by společnosti mohli využít svoje vlastní připojení do internetu, z čehož lze explikovat, že Voice Direct běží na zcela vyhrazeném pásmu nijak nesouvisejícím s internetem, pouze za využití IP protokolu tak, aby bylo možno na Voice Direct aplikovat GP 22/1999 a označit jej za IP telefonii. Pro zákazníka to znamená jedno: přenos hlasu by měl být na velmi kvalitní úrovni a konečně se našel někdo, kdo využil legislativu ve svůj prospěch a nejmenoval se SPT Telecom.

Služba Voice Direct je v první fázi určena především klientům ve velkých a středně velkých podnicích, není tedy určena pro majitele RedBoxů a běžných domácích internetových připojení. I to je další důkaz proto, že IP protokol je tu pouze zástupným a krycím manévrem, neboť ve skutečnosti vše běhá po vlastní infrastruktuře.

Cenovou nabídku Contactel nezveřejnil a vzhledem k zaměření na velké společnosti se nepochybně bude jednat o ceny výrazně smluvní, sloužící k podchycení klíčových zákazníků, o které začne 1.1.2001 nelítostný boj mezi SPT Telecom a "těmi druhými"...

Co ke službě říci? Zatím nevíme, jak funguje, ale Contactel nepatří mezi firmy, které by nabízely nedodělky když ví, že první uvedení se na trh rozhoduje o další pozici pro dlouhá léta...