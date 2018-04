Contactel nabízí internetové volání Red Call

Telekomunikační společnost Contactel nabízí od 8. prosince internetové volání přes službu nazvanou Red Call. Pokud se zaregistrujete a zakoupíte si kredit do konce tohoto roku, můžete využít i mimořádné nabídky, kterou je až 200 minut telefonních hovorů do více než 260 cílových míst.

Co je to Red Call?

Nová služba nabízená společností Contactel, která je založena na technologii internetového volání Net2Phone. Net2Phone využívá propojení klasické sítě pevných linek na internetovou síť. Volající, který využívá internetové telefonie, používá svůj počítač, zatímco volaný přijímá hovor na telefonu nebo faxu, případně také na počítači.

Kde Red Call najdete?

Red Call naleznete na aktualizovaném portálu www.redbox.cz. Zde se můžete zaregistrovat on-line a tuto službu si předplatit buďto klasickým bankovním převodem, poštovní poukázkou, nebo prostřednictvím platebního systému banky Expandia.

Co k telefonování přes Red Call potřebujete?

Každý počítač vybavený zvukovou kartou a připojený jakýmkoliv způsobem k internetové síti může využít služby Red Call. Dále k instalaci potřebujete procesor Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, MS Windows a samozřejmě mikrofon a sluchátka. Bez těch by to pochopitelně nešlo.

Volání přes internet u nás doposud nebylo příliš rozšířené, a to především proto, že uživatelům se nevyplatilo platit potřebný kredit. S Red Callem se sice nezbavíte povinnosti placení, ale pokud tak učiníte, získáte v rámci zaváděcí kampaně bonus v podobě 200 korun zdarma. Přitom Contactel nabízí kredit již od částky 400,- Kč. Znamená to rozvoj internetového volání u nás? Rozhodně ano, ale s jakým se setká ohlasem? Přeci jen, volaní pomocí internetu naprosto zdarma se již objevuje na některých zahraničních serverech. A jak to tak bývá, i levná služba to má proti bezplatné velmi těžké.