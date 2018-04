Contactel a Tiscali chtějí změnu návrhu novely zákona

S požadavkem na rozšíření navrhované novely telekomunikačního zákona oslovili Poslaneckou sněmovnu alternativní telekomunikační operátoři Contactel a Tiscali. V dopise poslance žádají, aby novelu rozšířili o přístup k datovému toku (bit stream access). Vyplývá to ze společného oznámení obou firem.

"Shodujeme se v názoru, že stávající vládní návrh novely se více zabývá formálním splněním požadavků EU než skutečnou podporou hospodářské soutěže," uvedl generální ředitel Contactelu Michal Čupa. Doplnění návrhu by podle něj mělo přinést větší konkurenci v oblasti přístupových sítí, kde je v současné době prakticky nemožné nabídnout konkurenční alternativu k místní síti dominantního operátora. Rozšíření návrhu novely o přístup k datovému toku by alternativním operátorům mělo umožnit přebírat data kdekoli v internetové síti až do úrovně místní ústředny v souladu s praxí Evropské unie.

Novelu telekomunikačního zákona schválila vláda na konci letošního ledna, přičemž oproti původním plánům nabrala novela několikaměsíční zpoždění. Poslanecká sněmovna návrh obdržela zhruba před měsícem. Po takzvané rychlé novele volali především alternativní operátoři. Právě posílení konkurence na českém telekomunikačním trhu je cílem novely. Český Telecom by na jejím základě musel zpřístupnit konkurenčním operátorům umožnit pronájem účastnického vedení (takzvanou poslední míli). Změna mimo jiné umožní, aby konkurence účtovala nejen odlišné ceny hovorného oproti dominantnímu operátorovi, ale aby také sama mohla vybírat měsíční paušál.

Předložený návrh reaguje také na výtky, obsažené v předchozích hodnotících zprávách Evropské komise o připravenosti ČR na vstup do EU. Další potřebné změny přinese až zcela nový zákon o elektronických komunikacích, který chce ministr informatiky Vladimír Mlynář předložit vládě do konce letošního září. Bitstream bude podle něj zapracován právě až do tohoto nově připravovaného zákona. Mlynář vyjádřil obavu, že prosazování bitstreamu již do současné novely by mohlo ohrozit její průchod sněmovnou, což by považoval za nešťastné.