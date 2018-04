Živnostník rozjel virtuálního operátora, ručí celým svým majetkem

Radek Vymazal z Prostějova jde do "války virtuálních operátorů" jinak než konkurence. Veškeré aktivity jeho nově založeného operátora Connectica jsou psány na fyzickou osobu. A jak známo, osoby samostatně výdělečně činné ručí za své závazky celým majetkem. Pro zákazníka to sice nenese žádné konkrétní výhody, ale je to důkaz, že za virtuálním operátorem již nemusí stát korporace s velkým kapitálem.

L-TEL jako živnost Po uveřejnění článku o virtuálním operátorovi Connectica se redakci Mobil.iDNES.cz ozval pan Martin Rybníček, který provozuje virtuála L-TEL taktéž na svou živnost. Možná se tak v budoucnu dočkáme i dalších...

Nový virtuál je provozován v síti operátora T-Mobile přes společnost GTS (více o velkoobchodní nabídce GTS čtěte zde) a nabízí šest základních tarifů. Jak ovšem uvádí sám zakladatel, je schopen na základě komunikace s klientem přijít s individuální nabídkou. Princip tarifů je jednoduchý: za měsíční paušál zákazník obdrží určitý počet volných minut a SMS do všech sítí a také výhodné volání na čísla jiných zákazníků operátora Connectica.

Nejlevnější tarif startuje na 29 korunách za měsíc, přičemž uživatel získá 15 volných minut a pět SMS do všech sítí. Nejdražší tarif vyjde na 349 korun měsíčně a obsahuje 280 volných minut a 30 SMS do všech sítí. Minuta volání nad rámec volných jednotek vyjde do vlastní sítě u všech tarifů na 0,59 Kč, do ostatních sítí se pohybuje v rozmezí 1,75 Kč - 2,59 Kč. SMS zprávy stojí u všech tarifů 1,59 Kč, do vlastní sítě pak 0,55 Kč.

Connectica nabízí i datové balíčky: nejlevnější vyjde na 49 korun měsíčně a je v něm obsaženo 50 MB dat. Nejdražší 3GB balíček stojí 499 korun na měsíc.

Přešli byste k virtuálnímu operátorovi? celkem hlasů: 3946