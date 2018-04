connect2internet 1.4

Doslova revoluční aplikací se na první pohled zdá být connect2internet (c2i) společnosti 2K development, který usnadňuje majitelům Pocket PC připojení na internet přes mobilní telefon během několika vteřin. A to vše bez nutnosti složitě a nepohodlně konfigurovat uživatelská konta pro jednotlivá připojení v Pocket PC a nastavovat další často "zbytečné" parametry připojení. Connect2internet zatím existuje v anglické verzi prodávané za 35 EUR, pro germanisty je pak připravena verze v němčině se stejnou cenou. Program je čistě komerční a nemůžete si stáhnout jeho zkušební verzi ani žádné demo, pokud ale na stránkách 2K development nenajdete v seznamu podporovaných mobilních sítí "tu svou", můžete po zaslání vyžádaných parametrů sítě získat celý balík c2i zdarma. Pro instalaci connect2internet na Pocket PC budete potřebovat libovolné PC s Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP a ActiveSync 3.5 nebo 3.6, se staršími verzemi ActiveSync nelze c2i korektně nainstalovat. Aktivaci connect2internet je nutno provést odesláním SMS zprávy přímo z vašeho mobilního telefonu připojeného k Pocket PC. Vše je plně automatizované a za chvilku přijde zpátky SMS s aktivačním kódem (aktivační SMS je na rozdíl od programu kupodivu v češtině :-)), který zadáte do příslušného políčka - tím je celý program zaregistrován. V případě nutnosti lze aktivaci connect2internet provést i e-mailem, což je ale už zapotřebí nejprve zkonzultovat s autory programu.























Mezi největší přednosti connect2internet patří plně automatická konfigurace mobilního telefonu i uživatelského konta pro připojení na internet a práci s e-maily, všechny potřebné parametry lze ale v případě potřeby zadat, popřípadě upřesnit i manuálně. Connect2internet podporuje pouze Pocket PC 2002, na starších Pocket PC tedy program ani jeho jednotlivé služby nebudou fungovat. Mezi přímo podporovaná zařízení u c2i v1.4 patří například Audiovox Maestro, Compaq iPAQ H3630, H37xx, H38xx, H39xx, HP Jornada 565, 568, Toshiba Genio e310, e570, e740, Casio Cassiopeia E-200 a Fujitsu Siemens Pocket LOOX. U některých Pocket PC 2002 zatím bohužel funguje connect2internet pouze s připojením přes infračervený port a nikoliv přes jejich interní rozhraní Bluetooth, což je třeba právě případ spolupráce c2i v1.4 s Fujitsu Siemens Pocket LOOXem nebo Toshibou Genio e740. Máte-li nebo si v nejbližší době hodláte pro Pocket PC pořídit nějakou GSM/GPRS kartu, Bluetooth kartu Socket nebo bezdrátový kabátek iPAQ Wireless Pack, budete si muset počkat až na další verze connect2internet, současně aktuálně v1.4 totiž tato zařízení oficiálně nepodporuje.



Ruční nastavení preferencí - setup

Nejprve je nutné nastavit připojení přes infračervený port, Bluetooth rozhraní nebo sériový port COM1 využívající HAYES kompatibilní modem mobilního telefonu. Poté si můžete vybrat typ připojení, na výběr máte "rychlá data" GPRS (tarifikace podle objemu přenesených dat), HSCSD (tarifikace po časovém úseku) nebo klasické pomalé GSM připojení (9600 baudů), obvykle s tarifikací podle doby připojení. Také ISP alias poskytovatele připojení / mobilního operátora můžete v případě nutnosti zadat ručně, datové účty v GSM telefonu si c2i konfiguruje sám. Výběr je opravdu široký - aktuální verze connect2internet 1.4 standardně umí identifikovat více než 80 sítí mobilních operátorů ze 35 zemí po celém světě, mezi které patří i český Eurotel, T-Mobile a Oskar.



Co se týče přímo podporovaných mobilních telefonů, které lze rovněž zadat ručně, není connect2internet nijak zvlášť vybíravý. C2i v1.4 přímo umí spolupracovat s GSM telefony Ericsson R320s, R520m, T28s & T29s + IR adaptérem, T300, T39m, T68i, T68m, Motorola (zatím bez podpory SMS zpráv) P280, T260, T280, Nokia 5210, 6210, 6250, 6310, 6310i, 6510, 7210, 7650 (opět bez možnosti posílání a příjmu SMS zpráv), 8210, 8310, 8850, 8910 a Siemens C55, M50, ME45, S25, S35i, S40, S45, S55 nebo SL45i. Zbývá už jen zadat login, heslo a VPN potřebný pro daného operátora - pokud ale víte, že vašeho mobilního operátora connect2internet podporuje, nemusíte se zadáváním těchto parametrů vůbec zabývat a nechat vše na programu ponecháním aktivní autodetekce.

Co všechno program umí?

Po instalaci samotného c2i se v obrazovce Today objeví mimo ikonky "setup" ještě další hlavní ikonky (viz úvodní screenshot) představující de facto všechny funkce connect2internet. První ikonkou "connect" se pochopitelně připojíte na internet přes nastavený mobilní telefon a vybraný či automaticky detekovaný typ připojení (GSM, GPRS nebo HSCSD). Doba potřebná pro připojení závisí na mnoha faktorech od rychlosti kapesního počítače až po nutnosti ověřit si případný login a heslo či nastavit Bluetooth konektivitu; v ideálním případě se většinou jedná o dobu nanejvýš několik sekund. Připojování je signalizováno informačním okénkem pod písmenkem "i" a po sestavení připojení na internet také obvyklou ikonkou dvou protiběžných šipek známých z Pocket PC 2002 (viz obrázky). Informace samotného connect2internet obsahují údaje o použitém/detekovaném mobilním telefonu, typu připojení (na screenshotu GPRS) a používaném mobilním operátorovi. Údaje o připojení identifikovaném ve Windows CE 3.x pak obsahují obvyklé informace o používaném programu i modemu a můžete zde připojení také ukončit. Nemusím snad vůbec uvádět, že po sestavení připojení přes connect2internet máte k dispozici všechny programy schopné pracovat s internetem od webového prohlížeče (dostupného pod ikonkou "web") přes e-mail (tradiční Inbox se spouští ikonkou "email") až po WAP browsery a jiné netové komunikační programy.

















O práci se SMS zprávami se stará specializovaná aplikace "c2i SMS", která je součástí balíku connect2internet a spustíte ji přes ikonku "sms". Jedná se o sice jednoduchý, ale přitom poměrně jednoduchý SMS manager nabízející jak synchronizaci SMS zpráv s mobilním telefonem (automaticky i manuálně), tak i jejich příjem a posílání s využitím hotových předloh. Základní pracovní adresáře používané v c2i SMS klientovi odpovídají struktuře adresářů v e-mailovém klientovi, setkáte se tedy s adresáři "Draft" (koncepty zpráv), "Inbox" (příchozí zprávy), "Outbox" (zprávy určené k odeslání), "Recycle Bin" (koš se smazanými zprávami), "Sent messages" (odeslané zprávy) a "Templates" obsahující hotové předlohy pro libovolné SMS. Číslo střediska SMS zpráv můžete v c2i SMS zadat ručně, zapnout lze i automatické mazání SMS zpráv z paměti mobilního telefonu nebo SIM karty po jejich synchronizaci s Pocket PC (nefunguje to u všech mobilních telefonů). SMS zprávy můžete psát, přijímat a posílat až o délce 1 600 znaků, tj. 10 standardních SMS. Zprávy delší než 160 znaků budou samozřejmě rozděleny na více SMS a zaplatíte je stejně jako při jejich posílání přímo z mobilního telefonu. SMS si můžete napsat dopředu (tj. bez nutnosti navázání spojení s mobilním telefonem) a poslat je všechny najednou, využívat přitom můžete předlohy a při posílání zpráv pak kontakty v Pocket Outlooku nebo je přeposlat na jiné mobilní číslo v kontaktu. c2i SMS klient nepodporuje jiný než standardní typ SMS zpráv, takže z něj nemůžete přímo odesílat ani flash ani jiný speciální typ zpráv, natož pak EMS či MMS zprávy.















Mínusy a plusy programu

Za nedostatek ohledně komfortu ovládání c2i považuji nemožnost přiřadit v nástrojové liště c2i ikonkám jiné programy než ty "defaultní", alespoň v preferencích programu nic takového není. Hodila by se třeba možnost nastavit si namísto interního c2i SMS klienta jiný SMS manager, také Pocket Explorer alias defaultní webový browser Pocket PC standardně aktivovaný přes ikonku "web" nemusí všichni používat, totéž platí o e-mailovém klientovi.

Jinak je ale connect2internet vynikající doplněk pro každé Pocket PC 2002, a pokud máte některý z podporovaných mobilních telefonů (jejich aktuální seznam najdete na stránkách 2K development) a nehodláte se zabývat definováním potřebných datových kont apod., můžete se s pomocí c2i připojit na internet opravdu za pár vteřin po registraci. Nevím zatím o žádném jiném takto koncipovaném a podobně dokonalém softwaru pro Pocket PC, který by umožňoval a usnadňoval uživateli připojení na internet spojené s autodetekcí a automatickým nastavením naprosté většiny potřebných parametrů. Connect2internet je stále vyvíjen, takže postupem času se určitě setkáme s podporou interních Bluetooth zařízení u některých zatím kompletně nepodporovaných Pocket PC, stejně jako s přidávání nových mobilních operátorů a mobilních telefonů. Cena balíku connect2internet je pro naše "české" potřeby bohužel o něco vyšší než bychom si mohli přát - motto "čas jsou peníze" zde platí dvojnásob.