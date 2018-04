Confesiones con Windows CE

Nikdy jsem netoužil být v roli kritika operačních systémů - nemyslím si, že mi zcela přísluší rozhodovat věčné náboženské spory mezi zastánci Unixu a Windows NT. Už proto, že jako relegionista se nemohu zbavit neodbytného dojmu, že v každém jest kus pravdy a svaté cesty.

Vzhledem k tomu, že jsem si ovšem vytkl za úkol napsat recenzi na Ericsson MC 16, tedy počítač do dlaně vybavení operačním systémem WinCE, rád bych jedno ujasnil. Ujasnil bych základní úkol každého operačního systému: sloužit člověku. Snadno by se totiž mohlo stát, že bych vypadal jako člověk napadající technické kvality Ericsson MC 16 - a to bych nerad. Naopak - první, co mne zaujme, bude operační systém Ericssonu MC 16. Takže začněme otázkou hledání smyslu.

Jak jsem již řekl, smyslem věci by mělo být sloužit. Když jsem dostal do rukou Ericssona MC 16, byl jsem některými věcmi zděšen. Až když jsem dostal do rukou další výrobky založené na WinCE zjistil jsem, že moje zděšení nemá patřit přímo Ericssonu MC 16, jenž se sám o sobě ukázal být velmi kvalitní, ale samotnému operačnímu systému WinCE. V následujících pár řádcích hodlám prokázat, proč s veškerou vehemencí tvrdím, že WinCE představuje naprostou sračku na poli mobilních operačních systémů.

Nepatřím mezi lidi, pro něž by boj proti Microsoftu byl bytostným přesvědčením - pracoval jsem dosti dlouho na platformách ostatních výrobců (MacOS či Solaris), abych pochopil, že každý systém má své přednosti a slabiny. A zde začíná ono fenomenalistické hledání smyslu: jiný smysl má operační systém pro můj domácí počítač, jiný pro internetový server a jiný pro počítač přenosný. Zde začínají ony rozdíly - zatímco na svém domácím počítači požaduji možnost spouštět veškeré možné programy a dokumenty, na svém kapesním počítači požaduji možnost dokumenty rychle a pohodlně pořizovat a exportovat na počítač velký.

Sám jsem narazil na systémy PalmOS pro PalmPilota, GEOS (na Commodore 64 ještě existuje moje počeštění, u Nokia 9000 již nezbylo času ani chuti) a EPOC (v Psionech). Co je základním úkolem operačního systému pro počítače do dlaně? Především pohotovost - pokud si chci pořídit poznámku, chci si ji pořídit ihned a ne čekat, než se mi aplikace přepne. Stejně tak rychle potřebuji najít telefonní číslo - nepotřebuji listovat spousty adresáři, chci mít jeden - univerzální. Chci si dopřávat mobility - mít možnost napsat text kdekoliv a kdykoliv se mi zamane - bez pracného nabíhání notebooku, pohotově. DTP zpracování, scanování obrázků, to je již práce pro můj velký počítač - ne pro toho prcka s obrazovkou velkou pár centimetrů.

Považujete shodný vzhled WinCE s Win95 za výhodu pro vaši práci?



Nedivím se, že v Americe má více jak polovinu trhu PalmPilot - sám je vlastním a již nyní vidím, že bych si nákupem WinCE vůbec nepomohl. PalmPilot totiž tuto pružnost nabízí. Není to sice technicky nadupané monstrum, ale je to krabička určená přesně do náprsní kapsy - podobně jako některá pocket sized WinCE zařízení. Tady podobnost pro uživatele končí a nastupují detaily - ty velmi podstatné detaily rozhodující o tom, zda svého elektronického miláčka budete chlubně ukazovat přátelům a nebo ho budete i prakticky používat.

Každé spuštění programu pod WinCE provází klasický zlozvyk MS systémů - přesípací hodiny. Zatímco u PalmPilota kliknete na ikonku a už máte otevřeno, WinCE přesýpají písek v hodinách. Režie operačního systému způsobuje, že chvilku trvá, než naběhne Pocket Word, natož pak Pocket Outlook - a číslo, které jste si nutně potřebovali zapsat, si už nepamatujete přesně. To je právě ta chyba - u PalmPilota se aplikace rozbíhají okamžitě, ačkoliv v obou systémech jsou umístěny v paměti, nikoliv na pomalém disku.

Obdobně rozvláčná ukecanost systému WinCE - co jen tu je těch dialogových oken, které vám sice něco smysluplného sdělují, ale v praxi jen zdržují.

Hlavním sloganem pro propagaci Windows CE je to, že jednou jste se naučili Windows 95 a WinCE jsou stejná. Zapomeňte na tenhle slogan - je sice v zásadě pravdivý, ale ovládání Psiona nebo PalmPilota je naprosto stejně náročné - stisknete ikonku aplikace a jste v aplikaci. Také aplikace pro Piloty, Psiony a WinCE umějí téměř totéž - jestli si myslíte, že v Pocket Wordu budete označovat nadpisy titulků pro generování obsahu nebo v Pocket Excelu budete dělat jednoduché grafy, jste na omylu - nic z toho nejde. Máte k dispozici základní sadu funkcí - změnu atributu fontu a jeho velikosti. Podobně u Psionu. Aplikace všech mobilních systémů jsou grafické - ovládat se je nemusíte učit, to prostě umíte - prostředí jsou si logikou věci podobná, jako vejce vejci.

Neméně častým reklamním sloganem je hardwarová rozmanitost WinCE zařízení. Otázkou je, zda ji potřebujete. Posledním opravdu smysluplným mobilním doplňkem jsou Infraporty (podpora všech systémů) případně rozšíření paměti (také všude) a modemy. Že potřebujete VGA výstup přes PCMCIA kartu, který nabízí WinCE? K čemu prosím vás? To by vás hamba nefackovala, v rozlišení 640x200 bodu presentovat někomu z Pocket-Pointu pofidérní presentaci? Na tohle je stále ještě notebook k nezaplacení - nehledě na to, že pořádné animace Pocket Point nezvládá - a bez nich je dneska presentace neúplná.

Je třeba podívat se realitě do očí - rozlišovat mezi tím, co opravdu používáte a co byste rádi používali, kdyby to opravdu fungovalo tak, jak má. Klasickým případem je ovládání hlasem. Také jsem si ho heroicky nainstaloval, když mi jej přibalili k SoundBlasteru - a poté, co jsem počítač naučil rozpoznávat dvacítku příkazů jsem zase přešel k myši. Bylo to rychlejší, než čekat na odezvu rozpoznávání počítače. Podobně to vídám u Jardy na jeho WinCE Everexu - nejdříve musí poklikem inicializovat naslouchání voice recognition programu, pak několikrát opakuje příkaz, aby se odrolovala lišta - za tu dobu já u svého Pilota dávno odroluji ručně. Budiž - rozpoznávání hlasu bude jednou hezká věc, ale ne v nejbližších letech. Do té doby je to jen hračka, která je bez širšího uplatnění (viz hlasové telefonní systémy Convesant) - a to teprve v době, kdy budu moci normálně nadiktovat svému počítači dopis...

Stejně tak nahrávání hlasu. U Pilota mi nikdy nechybělo - na to, aby bylo reálně použitelné, muselo by být schopno pojmout alespoň dvou-tříhodinový záznam, abych na jednání nebo na tiskovce mohl vesele nahrávat. Pokud si to dnes vyzkoušíte, dojdete snadno po pár desítkách minut na dno paměti vašeho kapesního počítače.

Shrnuto: WinCE obsahují příliš mnoho technických i programátorských serepetiček, které se sice snaží reflektovat budoucí možný rozvoj, ale v současné době život více komplikují. Filosofie operačního systému na cesty opravdu není nutně vázána na pseudozáslužnou zpětnou kompatibilitu se stolním počítačem, ale v rychlosti a bezprostřednosti jeho použití. A zde WinCE verze 2.0 oproti PalmOS a EPOC notně pokulhává - překreslování oken, hardware nároky a s tím související výdrž - to vše u WinCE je nepoměrně horší.

Přes to všechno je docela dost možné, že WinCE se pro sílu tlaku Microsoftu prosadí - ačkoliv jsou takové, jaké jsou. Škoda jen, že potom jsme nuceni poměřovat kvalitní výrobky, jako je například Ericsson MC 16 s Psionem nebo PalmPilotem právě na základě dojmu z práce s operačním systémem - a ten je u WinCE ve srovnání s konkurenty podstatně horší.