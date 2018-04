Compaq iPaq 3970 – PocketPC mobilní kancelář

Osvědčený a mnohokráte modifikovaný PocketPC doznal dalších změn nejen, co se týče zevnějšku kde přidal na své jedinečnosti a atraktivnosti, ale také byl do něj aplikován nový operační systém Pocket PC 2002. Operační systém je velice příjemný na používání, pěkně barevně proveden a má i spoustu vylepšení a pár novinek, které určitě oceníte, včetně klasických aplikací od firmy Compaq. N

Na původní kožené pouzdro si dost lidí stěžovalo, že např. mají problém z něj PDA vyndat. To bylol oproti nynějšímu z mého pohledu lepší než to stávající. Compaq si na sebe ušil opravdový bič, proč standardně dodává levně vypadající kryt displeje z umělé hmoty

Přední straně zařízení dominuje pochopitelně displej, který je aktivní TFT, s čistou kresbou 65536 barev. Pod displejem se nachází hardwarová tlačítka, která jsou efektně pochromovaná a jejich význam v podobě piktogramu do nich vyrytého je nádherný. Mají však vypouklý tvar směrem ven ze zařízení a tudíž se nedají zmáčknout stylu

Na horní hraně je zleva doprava klasický konektor 3.5 JACK pro sluchátka, mikrofon, rozšiřující slot pro paměťové karty SD / MMC, IrDA port a na pravé straně šachta pro stylus. Stylus se vyjme klasickým zmáčknutím na své horní straně a on vyskočí. Pravá strana PDA je zcela oproštěna od ovládacích a funkčních prvků. Na

Oproti předchozí modelové řadě prošel nový iPaq 3970 velkou omlazovací kůrou. Sečteno podtrženo: nový iPaq 3970 je lehčí než jeho předchůdce a tudíž vás již tolik netíží v kapse a při dlouhé práci vás nebude bolet ruka nebo zápěstí. Ovšem pořád to není zařízení do kapsičky u košile. Pokud ho srovnám s nedávno recenzovaným Toshiba e310, má Compaq stále co dohánět!