Compaq iPaq 3850 - přichází král

Na horní hraně je zleva doprava klasický konektor 3.5 JACK pro sluchátka, mikrofon, rozšiřující slot pro paměťové karty SD / MMC, IrDA port, a na pravé straně šachta pro stylus. Stylus se vyjme klasickým zmáčknutím na jeho horní straně a on vyskočí. Pravá strana PDA je zcela oproštěna od ovládacích a funkčních prvků. No a na konec na spodní hraně nalezneme systémový konektor pro zasunutí do kolébky, konektor pro připojení Jacketu a dírku RESETu. Bohužel systémový kon

Oproti předchozí modelové řadě nový iPaq 3850 prošel velkou omlazovací kúrou. Sečteno podtrženo: nový iPaq 3850 je lehčí než jeho předchůdce, a tudíž vás již tolik netíží v kapse a při dlouhé práci vás nebude bolet ruka nebo zápěstí. Ovšem pořád to není zařízení do kapsičky u košile, pokud ovšem nejste kanadský dřevorubec a košili máte XXXXXL.

Zařízení je to velice povedené a zajímavé. Je vidět, že to je již další modelový rok, tj. dost věcí doznalo změn, design je úchvatný. Vývojáři od Compaqu si určitě spoustu výtek zákazníků vzali k srdci a své zkušenosti z rýsovacích prken nám naservírovali do nového zařízení. Zařízení svým charakteristickým stříbrným designem osloví spoustu managerů a podnikatelů, kteří budou ve společnosti mít nový šperk a budou se náležitě reprezentovat. Ten, kdo si ho pořídí, bude zcela jistě spokojen a ostatní mu ho budou zajisté závidět. Je však nutné počítat s tím, že nic není ideální, a tak nějaké mouchy se vždy najdou. Např. pogumovaný Jacket s ochranou displeje není to pravé ořechové a působí spíše dětským až laciným dojmem. Rozhodně bude stát za úvahu pořídit