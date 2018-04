Compal Avenger je skutečně chytrý mobil se systémem Microsoftu (první informace)

Chytré mobilní telefony s operačním systémem Smarthone 2002 amerického Microsoftu se již prodávají také na pultech českých obchodů. Nejedná se tedy o žádnou vzácnost, spíše o první vlaštovku, za kterou budou brzy následovat další přístroje s tímto operačním systémem. Compal AR-11, který dnes představíme, má jistě velkou šanci objevit se i na našem trhu. Proslýchá se totiž, že by jej do své nabídky měl zařadit operátor T-Mobile včetně jeho české odnože.

Compal AR-11 je prvním sériové vyráběným telefonem postaveným na referenčním designu představeném před rokem společností Texas Instruments (Mobil.cz informoval). Mobilní telefon Compal se od Smartphonu společnosti HTC / Qtek (u nás jej známe pod názvem Eurotel Smartphone) liší především rychlejším procesorem taktovaným na 140 Mhz oproti 120Mhz Eurotel Smartphonu.

Chytrý mobil Compal AR-11 je triální mobilní telefon, jehož rozměry 123 x 52 x 20 milimetrů a hmotnost 119 gramů jsou velmi příjemné. Aktivní barevný displej není dotykový, nabízí však rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, z nichž každý dokáže zobrazit jakýkoli z pětašedesáti tisíc barevných odstínů. Ovládání telefonu se děje prostřednictvím čtyřsměrového joysticku a dvojice softwarových tlačítek pod displejem. Ovládací joystick však nelze stisknou a potvrdit tak aktuální volbu.







O komunikaci s okolím se stará poměrně pomalý a nepohodlný infračervený port; modernější Bluetooth technologie citelně chybí. Rychlá data telefon podporuje s využitím paketové technologie přenosu dat GPRS v konfiguraci 4 + 1 timeslot. O drátovou komunikaci se stolním či přenosným počítačem se stará dodávaný rychlý USB kabel, jehož hlavní využití lze spatřovat především v bezproblémové synchronizaci. Telefon není možné prostřednictvím USB kabelu dobíjet.

Mnohé možná překvapí externí anténa, která tomuto mobilu skutečně dominuje. Zatímco někteří majitelé Eurotel Smartphonu si v diskusích stěžují na špatnou citlivost na signál mobilní sítě, Compalu AR-11 právě díky externí anténě tyto problémy nehrozí.

Popisovat zde dopodrobna výhody, nevýhody a možnosti použitého operačního systému by bylo jistě nošením dříví do lesa - zajímá-li vás ovšem, můžeme vám doporučit naši Recenzi Eurotelu Smartphone, který používá stejný operační systém. Compal AR-11 je tomuto přístroji více než důstojným konkurentem a také jeho cena by se měla pohybovat na stejné úrovni - to znamená necelých dvacet tisíc za nedotovaný a třináct tisíc za dotovaný přístroj.

Naše poděkování za část obrázků patří Michaelu Orylovi ze serveru MobileBurn.com.