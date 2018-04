ComNET Prague 99 otevře své brány již za několi dní

Praha, 30. dubna 1999 - ComNET Prague 99 otevře za několik dní své brány do světa informačních technologií a komunikací. Veletrh se bude konat již posedmé - od 11. do 13. května 1999 na pražském Výstavišti. ComNET Prague je přední událostí v České republice, zaměřené na IT řešení a komunikační technologie.

Slavnostní zahájení veletrhu ComNET Prague se bude konat v Lapidáriu na pražském Výstavišti v první den veletrhu. Místopředseda vlády, Pavel Mertlík, zahájí ComNET Prague symbolickým zlatým klíčem. Paul Gillian, šéfredaktor časopisu Computerworld USA osloví přítomné VIP svou přednáškou na téma "konvergence dat a hlasu".

Organizátoři veletrhu, IDG World Expo, očekávají přibližně 170 vystavovatelů a 20 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti. ComNET Prague opět přinese na český trh řadu nových zajímavých technologií a komunikačních řešení.

Tento rok podporuje veletrh ComNET Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a mediální partner veletrhu - IDG Publishing. Společnost Aliatel je telekomunikačním operátorem rovněž podporujícím veletrh ComNET Prague 99.

Speciální projekty na veletrhu ComNET Prague 99

Cena vydavatelství Economia a časopisu Telekomunikační revue Vydavatelství Economia a časopis Telekomunikační revue udělí cenu nejzajímavější expozici na veletrhu ComNET Prague 99. Porota, skládající se ze čtyř zástupců časopisů vydavatelství Economia a nezávislých odborníků bude během prvních 2 dní veletrhu hodnotit jednotlivé stánky na základě následujících kritérií: Vzhled stánku, služby návštěvníkům, prezentace produktů/služeb. Vítěz soutěže bude ohlášen v průběhu konání veletrhu.

ComNet Web TV

Společnosti Visual Connection a CESNET připravily na veletrh ComNET speciální projekt Web TV. Tato internetová televize bude přenášet přímé vstupy z dění na veletrhu. Po celou dobu konání veletrhu bude team profesionálů přinášet reportáže z jendotlivých expozic, rozhovory se zajímavými osobnostmi a informace o jednotlivých projektech veletrhu ComNET. V levém křídle Průmyslového paláce bude od 11. do 13. května nainstalováno speciální Web TV studio.

Web TV bude vysílat na následující adrese: http://tv.visual.cz.

ComNET Solutions Park

Účastníci projektu ComNET Solutions Park představí návštěvníkům své aplikace a umožní jim, aby si prohlédli konkrétní praktická řešení technologických novinek a jejich aplikace, nikoliv pouze technologické komponenty. Zvláštní pozornost bude věnována řešením, která mohou okamžitě použít malé a střední firmy. V expozici ComNet Solutions Parku budou instalována funkční kompletní řešení, která si návštěvníci veletrhu budou moci prakticky vyzkoušet za pomoci vyškolených průvodců.

Návazně na tyto ukázky budou probíhat přednáškové cykly zakončené diskusní arénou. Navštěvníci veletrhu si tak budou moci veškerá předváděná řešení nejen prohlédnout a vyzkoušet, ale zároveň budou mít možnost danou problematiku prodiskutovat s výrobci a autory předváděných řešení. (podrobný program přednášek v rámci ComNET Solutins Park je uveden v přílohách)

Šachový turnaj

Společnost Orbis 64 je organizátorem zvláštního šachového turnaje na veletrhu ComNET Prague. V první den velethru (11. května) od 9 do 16 hodin si mohou návštěvníci zahrát proti počítačům v levém křídle Průmyslového paláce. 12. května budou hrát VIP hosté proti vicemistryni světa v šachu, paní Ioseliani. IDG Publishing, jakožto mediální partner celé akce, je zároveň sponzorem utkání "IDG Cup".

Odborná konference ComNET Prague

IDG Publishing uspořádá odbornou konferenci na téma "elektronický business", která bude nedílnou součástí veletrhu ComNET Prague ´99, se stane diskusní platformou pro specialisty v oblasti IT i obchodní manažery. Konference se bude konat v hotelu Diplomat, 10. a 11. května 1999. Jejím cílem je podat ucelený přehled o ekonomických, technologických, legislativních a společenských aspektech elektronického obchodování na prahu druhého tisíciletí. Kombinace konference a veletrhu tvoří ideální informační tok.

O veletrhu ComNET Prague 99

Každoroční veletrh ComNET Prague je nositelem nejpokrokovějších informačních a komunikačních technologií v zemích střední a východní Evropy, který seznamuje odborníky v oblati výpočetní techniky a komunikací jak z podnikové sféry, tak z oblasti vládních institucí a státního sektoru s technologiemi, produkty a trendy, kteé se prosazují ve vyspělých zemích. Jejich řešení jsou velmi rychle realizována v lokálním podnikatelském prostředí. Letošní ročník veletrhu ComNET Prague se bude konat v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště od 11. do 13. května 1999.

ComNet Solutions Park - harmonogram

11.5. 12.5. 13.5. 10:00 PR Consulting Euromise Casablanca Int 11:00 2N Economia 2N 12:00 Dattel + Síť Rensoft Karlova Univerzita 13:00 Global One Communications Core Core 14:00 Expandia AnnexNet Expandia 15:00 Future Product Design Cesnet Future Product Design 16:00 EuNet + Phillips Ramert

Seznam jednotlivých řešení

2N - Přenos hlasu po datových sítích a alternativní způsoby telefonování

AnnexNet - Multimediální přenosy a jejich nároky na přenosovou infrastrukturu, integrace hlasových přenosů do Frame Relay,

Přenos hlasu prostřednictvím IP protokolu atd....

Casablanca INT - řešení: Small Office Solution

Název přednášky: Small Office Solution - řešení výměny informací pro malé a střední firmy v návaznosti na připojení k Internetu

Cesnet -

Core - řešení + přednáška: Ukládání dat v rychlých sítích

Dattel - Multimediální komunikace po reálných sítích

Economia - roundtable: Nová tvář telekomunikační revue

Představení nové grafické a obsahové tváře časopisu

Eunet - řešení + přednáška: Internet přes satelit

Euromise - řešení + přednáška: Program Exame pro distanční vzdělávání

Expandia - řešení + přednáška: Přímé bankovnictví

Future Product Design - řešení + přednáška: Počítačová telefonní ústředna

Interaktivní automatické telefonní služby Global One Communications - Prezentace nových služeb Global One Communications - bude upřesněno

Přednášející: Ing. Jaroslav Menčl, Ing. Vladimír Madanský PR Consulting - digitální řešení PR agentury Ramert - řešení + přednáška: Dealer + pro PSION Workabout Rensoft - řešení + přednáška: Marketing firmy "bez papiru - integací sítí" Univerzita Karlova - řešení + přednáška: Vzdělávání a výcvik po sítích Přednášející - RNDr. Stanislav Zelenda

Aktualizovaný harmonogram ComNet Solutions Parku najdete na internetové adrese: http://www.comnet-prague.cz/czech/solution_park.htm

Informace o ComNET Prague 99 naleznete na http://www.comnet-prague.cz.