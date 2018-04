ComNet Prague'99: den první

Dnes začala výstava telekomunikačních technologií v Praze. Je zřejmé, kam se ubírá dnešní svět mobilních komunikací. Co ale zřejmé není je tempo, kterým kráčí. Pokud navštívíte výstavu ComNet, zjistíte skutečnost, že většina firem nabízí vesměs stejné produkty, jako ti ostatní. Je těžké se dnes lišit a přijít s něčím novým.

Výstavu raději nebudeme přirovnávat ani k Invexu, natož k CeBitu, jelikož by to bylo velmi odvážné. Přeci jenom je expozice firem umístěna pouze do hlavního paláce doprostřed a do jeho dvou křídel. Jak sami uznáte jsou tyto plchy o dost menší než v Brně, či Hanoveru.

Podívejme se tedy, co na nás chystají některé firmy. Produkty a nabídka, kterou si nyní představíme zastupuje 80% vystavovaného sortimentu.

Z oblasti připojení k internetu bych jmenoval Astra Net, která přináší jiné řešení, než ostatní poskytovatelé. Ti totiž mají nabídku tu více, jinde méně stejnou. Liší se pouze podmínky a kvalita. Astra Net k nám přináší staronovou ideu přijímání dat z internetu přes satelit. Pokud tedy máte doma satelit, stačí vám namontovat do počítače přijímač v podobě rozšiřující karty a modem. Bohužel, jak jistě víte, satelit, co máte doma nedisponuje možností vysílat data, což je pochopitelné, protože jinak by se cena kompletu vyšplhala do méně přístupných výšin. Takže data, která chcete přijímat si musíte "objednat" modemem u vašeho internetového poskytovatele a ten odešle požadavek do Astra-Net Network Operations Centre, odkud se objednaná data vysílají k vám. Způsob, kterým se dostanou data na váš počítač je opravdu HODNĚ zjednodušen, takže mě nekamenujte. Podstatou problému ale není jak se k vám data dostanou, ale jak rychle to bude a kolik to bude stát. Nevýhodou je, jak je vidno, stálá potřeba pevné, či modemové linky, kterou nám poskytne Telecom. Bohužel. Výhodou je ovšem to, že data se k vám pak "sypou" rychlostí až 400kbit/s, což jistě potěší každého.

Z toho na druhou stranu plyne i další fakt. A sice, že pokud použijete toto připojení namísto modemového, ušetříte, protože práci, kterou děláte přes modem například hodinu, stihnete přes satelit za 20 minut. Je zde bohužel jedna velká překážka. Tento způsob poskytování internetu zatím u nás mnoho providerů nepodporuje. Já osobně nevím o žádném. To je ale velká škoda, protože tento způsob komunikace se dá využít k velkému množství komerčních záležitostí. Jednou z nich je mimojiné také televize na objednávku. Představte si, že máte doma televizi s vestavěným terminálem, který využívá práve AstraNetu ke komunikaci. Vy si můžete pomocí interaktiního ovládání velmi jednoduchým výběrem zadat, že dnes večer chcete vidět v televizi například králíky z klobouku a váš požadavek se odešle přes modemovou linku k poskytovateli této služby a večer se k vám v osm hodin opravdu začne vysílat tok dat, který vám přinese na obrazovku dva bílé kreslené králíky.

Způsoby k využití této komunikace jsou nesčetné a dají se vymyslet spousty dalších. Stačí schopný člověk, lépe ale firma, která by se do tohoto biznysu pustila.

Další firmy, které nabízí připojení k internetu jsou například Eunet, Inway, BreezeNet, Telenor Internet a další. Každý z těchto poskytovatelů má svou nabídku, kterou si chce přilákat co největší počet zákazníků. Eunet nabízí výhodné připojení 64kbps linkou, Inway zase mikrovlnné připojení a tak dále. Nabídek je spousta a uživatel si nemůže pořádně vybrat. V důsledku jsou ale pro jednotlivé uživatele všechny nabídky stejné. Produkty se spíše zaměřují na malé a střední firmy, kde není potřeba opravdu velmi vysokých přenosů dat, ale klasické připojení modemem zde citelně pokulhává za potřebou firmy. Na tomto poli působnosti si myslím, že jsou velké šance na úspěch pro každou firmu, která nabídne něco zvýhodněného. To je totiž slovo, na které slyší každý.

Další skupina firem se zabývá poskytováním "železa" pro propojování. Tato oblast je poměrně dost obsáhlá, jelikož jsou zde započteny jak spoje pomocí kabelů a optických vláken, tak spoje bezdrátové. (a bezvláknové :-)

U firmy Siemens bylo například k vidění řešení pro inteligentní sítě pro IP komunikaci. Firma Nokia představuje originální Nokia doplňky a příslušenství. Je zde k vidění i nová Nokia 3210 a Nokia 7110. Na požádání a přemlouvání si ty šťastnější z vás budou moci vyzkoušet i WAP na Nokii 7110.