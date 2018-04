ComNet - EuroTel nebo Paegas?

Poslední dobou přinášíme informace o slovních soubojích našich dvou zatím největších mobilních operátorů. Rozhodnutí mediálního boje mělo padnout na letošní výstavě ComNet. Zde měla každá ze společností představit to, co dosud skrývala za svými velkými prohlášeními. Ve skutečnosti však budeme čekat ještě o něco déle - pravděpodobně až do Invexu.

A proč že nelze určit vítěze již nyní? Inu, každý z operátorů pojal zavádění nových technologií po svém.

*vstupu na výstaviště dominují společně kamiony EuroTel Go a Paegas Twist

EuroTel tlačí do marketingu a Paegas zkouší oponovat fakty. Na ComNetu se to projevilo ihned. Zatímco EuroTel sází na krásnou prezentaci s menším důrazem na předvedení chystaných služeb v praxi (ne že by neměl prezentaci - ba naopak, ale dle toho, jak byly služby prezentovány bychom čekali něco víc ...), Paegas má chudší prezentaci GPRS navenek, ale za to jej předvádí ve všech prozatím dostupných podobách.

Nenechte se ale mást, nemluvím o stáncích - ty mají oba operátoři vyšvihnuté jak se patří (viz. obrázky). Mluvím již přímo o prezentacích služeb, o kterých se poslední týden vedou vášnivé diskuse.

Mimochodem na Křižíkově fontáně není žádný ring, jak jsme navrhovali minulý týden. Český telekomunikační úřad, co by regulátor jediný kompetentní k vyhlášení turnaje, jeho pořádání zřejmě opět odložil.

Stánky obou operátorů jsou umístěny vedle sebe. To aby to asi neměli zákazníci daleko. Je také možné, že to, co EuroTel předvede na prezentaci doplní ukázky u Paegasu. Že by tajná dohoda?

Nyní se podívejme k jednotlivým stánkům.

Hostesky jsou jako všude jinde - pěkné. Pokud jste viděli Paegas na posledním Invexu, pak vězte, že mají hostesky stejné kostýmy. Vůbec celý stánek se podobá Invexovému. Ale ani tento fakt mu na kráse a konkurenceschopnosti neubírá. Pro zákazníka totiž představuje větší lákadlo obsah, než balení.

* Zde je vidět první třetinu stánku Paegas. Podařilo se nám vyfotografovat i známou osobnost z tiskového oddělení

Radiomobilu. Pokud ji někdo pozná a napíše co nejdříve, pak možná vyhraje první místo ...

... paní Tereza Kakosová se hlasování musí z důvodu regulérnosti soutěže zdržet :-)

Nejočekávanější byla ukázka služeb GPRS. Odborníci zde opravdu byli, přístroje také a mohlo se začít s ukázkou.

Nejvyšší zatím dosažená rychlost přenosu dat v reálném provozu byla v síti Paegas 28.6 kbit/s. Ovšem to je při připojení z PC. Na propojení GPRS Motoroly Timeport a notebooku byl spuštěn přenos obrazu z online kamery na magistrále. Jednalo se spíše o pozorování snímkové sekvence, než o plynulý přenos. Ten byl dle mého soudu představen na video streamu o větším rozlišení, než je dosavadní GPRS technologie schopna slušně přenést. Samozřejmě záviselo i na zatížení konkrétní BTS, která obsluhovala všechny prezentační terminály a ještě normální uživatele a návštěvníky ComNetu. Video nebylo až tak plynulé, ale situaci na magistrále jsme mohli vypozorovat nádherně.

* situace na magistrále přenášená pomocí GPRS v reálném čase - poněkud snímkovaná

Načítání stránek průměrnou rychlostí 23kbit/s bylo pěkné sledovat. Skoro lepší než na mém modemu doma - připojuji se 46 kbit/s, ale reálná rychlost je díky analogové ústředně "pod dlouhodobým normálem". Musím říci že na první prezentaci GPRS pro veřejnost jsem nebyl zklamán.

K provozu GPRS ve spojení s notebookem se váže samozřejmě i podpora všech možných aplikací jako chat, internet, email apod.

Ve spojení s WAP zatím zůstává Paegas při zemi a drží se zatím svého portálu, jejž známe již nyní z WAP telefonů. Speciální aplikace, které využijí GPRS prozatím nejsou. Ale jedno je jisté - Paegasu již WAP přes GPRS funguje.

* bohužel není snímek moc kvalitní, ale v horní části displeje je vidět malou černou tečku.

To je domeček, který značí napojení na GPRS.

EuroTel měl stánek o něco vyšší se speciálními prostorami pro prezentaci HSCSD, GPRS a také pro stále frekventovanější Juice.

Prezentace rychlých dat u EuroTelu měla začínat popisem HSCSD v 9.30 a pokračovat technologií GPRS v 10 hodin. S malinkým zpožděním jsme se dočkali celkem zdařilé a pěkné prezentace. Ta dokázala nastínit i běžnému uživateli, že s HSCSD nebo GPRS bude mít výhodu oproti běžným datovým přenosům.

* stánek EuroTelu. Vysoký, modrý a kovový.

O HSCSD u EuroTelu jsme již psali (EuroTel zvyšuje rychlost datových přenosů). Jejich prezentace byla spíše nutností představit službu navíc, než uvedením nové služby.

HSCSD běhalo EuroTelu jako hodinky - jak jinak. Přenosy pomocí HSCSD byly zprovozněny a prezentovány na jednom PC. GPRS zde bylo k vidění ve stejné formě, jako HSCSD. Pěkná a obsáhlá prezentace s obrázky, leč již daleko méně říkající připojení k internetu. Žádné speciální aplikace, či porovnání s jinými, běžnými, způsoby připojení. Srovnání klasických dat, GPRS, HSCSD a dial-up připojení přes telefonní linku by nebylo vůbec ke škodě (to platí i pro Paegas).

Bohužel EuroTel má GPRS jen jako doplněk HSCSD a nemá jej tudíž zprovozněn ani jako prostředek pro komunikaci přes WAP. Lze jej zatím vidět jen jako mobil připojený k notebooku, jež slouží jako modem. WAP přes GPRS se nekonal. Nejvyšší v reálu dosažená rychlost byla kupodivu jen 18 kbit/s. To není moc velké zvýšení rychlosti proti stávajícím 14.4 kbps. Na druhou stranu zde byl také velký počet návštěvníků s telefony EuroTel a je možné, že nebylo volné pásmo - obdobně jako u Paegasu.

* prezentační koutek HSCSD a GPRS

Kolik nás budou stát přenesená data a konkrétnější termín spuštění GPRS nám žádný operátor neřekl. Jen toliko, že se bude u EuroTelu spouštět ve třetím čtvrtletí tohoto roku a u Paegasu do konce roku.

Informace získané u stánku EuroTelu společně se shlédnutím prezentace vyvolávají dojem, že EuroTel bude mít ještě s implementací GPRS do celé své sítě mnoho práce. Dle všeho se zatím jedná v sítích EuroTelu opravdu o testovací provoz a upgrade BTS ve větším se bude konat později. Naproti tomu Paegas již dle našich zdrojů údajně upgraduje segmenty sítě v širším měřítku, než jsou jen části Prahy. Dle tiskové zprávy se jedná o více jak 100 BTS.

Připojení na GPRS u EuroTelu bylo realizováno přes mobilní telefony Trium zatímco Paegas používá Motoroly.

* jediné mobilní telefony, které má zatím EuroTel k dispozici pro GPRS jsou telefony Trium

Oba operátoři se shodují že spustí GPRS až bude více terminálů (telefonů) s podporou této technologie. .

Pokud budete tedy chtít vidět na ComNetu zajímavé technologie, je to přesně místo pro vás. Určitě se sem zajděte podívat. Ale pokud čekáte podrobnější odpovědi nebo fantastickou podívanou, budete zklamáni. Snad na Invexu bude něco, co všichni společně označíme za bombu.

Možná vás ale naladí to, že u Paegasu vám příjemné slečny dovolí zavolat si, nebo poslat SMS, z jednoho ze dvou telefonů na účet Paegasu. Lze volat kamkoliv (tedy do zahraničí jsem nezkoušel, ale po Čr to nebyl problém). Volat zase jednou zdarma přeci potěší, ne?

* Martin Šimůnek předvádí v dresu EuroTel Go odvážné kreace nad tělem

dobrovolníka z publika. Nutno uznat, že Vašek (dobrovolník) byl opravdu odvážný.

Přeci jen, když se vám pár centimetrů nad hlavou, břichem či jinou citlivou částí vznáší

vidlice z kola, jistě pánové uznají, že by to nebylo příjemné vidět, natož cítit.

Martin Šimůnek je ale profík. Vašek odešel po svých a bude použitelná každá jeho část ...