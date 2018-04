CommunicAsia: Novinky Siemensu pod drobnohledem (první fotografie)

Začít můžeme se zbylými novinkami, modely M50 a A50. První z nich se již v Evropě nějaký ten pátek prodává a koupit jej lze i v České republice. Na veletrhu CommunicAsia se odehrála jen jeho asijská premiéra, takže se nemá cenu o tomto modelu dále rozepisovat. To ale neplatí o druhém novém Siemensu, základním modelu A50. Ten si již v Singapuru odbyl premiéru světovou a rozhodně se nemá za co stydět. Již na první pohled nezapře podobnost s telefony Siemensu o kategorii výše, jako je C45, nebo právě M50. Oproti svým předchůdcům, A35 a A36, či lehce inovované variantě A40, se jedná o pořádný krok vpřed. A to platí nejen o vzhledu, ale i funkční výbavě tohoto nejlevnějšího Siemensu. Displej tohoto telefonu je již plně grafický a jeho rozlišení 101 x 64 odpovídá výše uvedenému a i postavenému modelu M50. Ve výbavě nechybí podpora EMS zpráv a potenciální zákazníci jistě ocení podporu dlouhých sms zpráv, popřípadě možnost zasílání zpráv více příjemcům najednou. Bohužel Siemens na tiskové konferenci měl k dispozici jen maketu tohoto telefonu, takže na podrobnější hodnocení si budeme muset ještě chvíli počkat. Siemens A50 by se měl začít prodávat od října letošního roku a jeho velkou výhodou bude cena, která by se měla pohybovat okolo 3 000 Kč. Na fotografiích si můžete prohlédnout, jak bude telefon vypadat, vystavená maketa by se od finálního produktu lišit neměla.

Další dva telefony již Siemens vystavoval jako funkční vzorky. Nás bude více zajímat model C55, který se na rozdíl od véčka CL50 bude prodávat i v Evropě. Po pravdě řečeno, Siemens C55 je velmi podobný aktuálnímu modelu M50/MT50. To platí jak o designu, tak o funkční výbavě, samozřejmě ale platí, že především v druhém případě přináší novinka několik zajímavých vylepšení. Začneme ale u vzhledu, který je, i není nový. Celkový tvar telefonu je opět klasické „siemensovské“ vajíčko a i barevné kombinace nejsou oproti ostatním modelům nijak výjimečné. Jiná je ale klávesnice a to jak v případě alfanumerických tlačítek, tak funkčních kláves. Dominantním prvkem je ovládací kříž, kombinující dvě kontextové klávesy a směrová tlačítka. Subjektivně se to to řešení zdá výrazně lepší, než to, které výrobce používá doposud. Ovládací kříž je poměrně rozměrný a stisk kláves je velmi přesný, což se třeba o kontextových a směrových klávesách C45 říct nedá. Siemens C55 je menší a poměrně výrazně lehčí, než M50/MT50. Rozměry C55 jsou 101 x 44 x 21 a hmotnost solidních 84 gramů. Výrobce slibuje u novinky i poměrně dlouhou výdrž baterie na jedno nabití. Má to být až 11 dní, při kapacitě standardní Li-Ion baterie 700 mAh. Novinkou u Siemensu je i podpora kodeku AMR, který již delší dobu slibuje Paegas. Zatím si ale budete muset vystačit s kodekem EFR a to nejen u Paegasu.

Vedle vizuálních vylepšení oproti současným low-endům Siemense nabídne C55 i nškolik zajímavých funkčních novinek. C55 jako první Siemens nabízí polyfonické vyzváněcí melodie, což názorně předvedl na tiskové konferenci prezident divize mobilních telefonů Peter Zapf. Největší úspěch u asijských novinářů zaznamenala melodie kombinující jódlování a švýcarské kravské zvonce. Vedle melodií, které lze v telefonu nejen skládat, nebo jej do něj nahrávat, umí C55 i dynamické vibrační vyzvánění, kombinované s bláznivými světelnými efekty. Jestli to takhle půjde dál, bude největší zábavou s mobilem nepřijímat příchozí hovor. Telefon disponuje variabilní pamětí, do které lze ukládat obrázky, melodie, nebo Java aplikace. Slibovaná legendární hra Prince of Persia zatím ve vystavených telefonech nebyla, ale výrobce slibuje s podporou externích dodavatelů množství dalších atraktivních titulů. Na fotografiích můžete posoudit, nakolik se Siemensu povedl design tohoto telefonu, v nejbližší době vám pak přineseme i první zkušenosti jak se s telefonem pracuje a jak vše funguje. Na závěr dodejme, že podobně, jako u variant telefonů M/MT50 (pro asijský trh jsou obě varianty značeny stejně - M50) budou u novinky existovat dvě verze podsvícení přístroje, klasická oranžová a modrá.

Poslední novinkou Siemensu, představenou v rámci letošního veletrhu CommunicAsia, je atraktivní véčko označené jako CL50 (pro některé trhy označené jako model 8008). Podle oficiálního prohlášení zástupců Siemensu se tento telefon do Evropy nedostane, v kuloárech se však dalo zaslechnout, že za nedlouho bude mít Siemens své véčko i pro Evropu. CL50 nakonec není převzatý model od společnosti Giya, jak se po celé letošní jaro spekulovalo, ale jedná se minimálně o designově původní produkt Siemensu. Tomu nasvědčuje především displej, který je shodný s jinými telefony Siemens a to včetně rozlišení 112 x 64 obrazových bodů. Myšlen je samozřejmě vnitřní displej, ten druhý, na krytu telefonu je pouze jednořádkový, podobně jako u Motoroly V60. Stejně tak CL50 používá klasickou baterii Siemens, takže o úplně převzatý výrobek asi nepůjde. Zástupci Siemensu na dotazy ohledně původu telefonu nechtěli odpovídat. Ať je tak, nebo tak, telefon je velmi malý, což z oficiálních fotografií není až tak patrné. Rozměry 73 x 39 x 22 mm jej řadí mezi nejmenší véčka na trhu a ani hmotnost 73 gramů mu v souboji s konkurencí ostudu neudělá. Asijští novináři z CL50 nemohli spustit oči a dalo nám hodně práce uzmout jeden ze dvou vzorků na fotografování. K našemu překvapení, většinu asijských žurnalistů tvořily ženy a těm se podle jejich reakcí nový véčkový Siemens opravdu líbil. Oba displeje telefonu a klávesnice mají velmi jasné modré podsvícení, které je hlavně v případě vnitřního displeje velmi intenzivní a zajišťuje jeho velmi dobrou čitelnost. Výbava telefonu není s ohledem na konkurenci ničím výjimečná, připomíná některé telefony Samsungu, které taktéž bodují spíš svým vzhledem, než výčtem nejrůznějších funkcí. Výbavě se budeme detailněji věnovat v nejbližší době, kdy máme přislíbeno zapůjčení telefonu na testování. V té chvíli by mohla již být známa i jeho cena, o které se zatím jen spekuluje. Je možné, že by se mohlo jednat o vcelku levný telefon.