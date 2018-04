CommunicAsia – možná ještě důležitější než CeBIT

Možná se domníváte, že Evropa je lídrem mobilněkomunikačních technologií a stále udává směr budoucího vývoje. Návštěva CommunicAsia a uvědomění si některých souvislostí vás však zřejmě přesvědčí o tom, že evropské mobily mají možná několikrát více funkcí než ty asijské (o amerických ani nemluvě), ale trendy v mobilních komunikacích se už určují na začátku léta v Singapuru. A to i navzdory tomu, že velká část vystavovatelů sídlí v Evropě a USA.

Singapurský CommunicAsia je zkrátka v tuto chvíli nejdůležitější veletrh mobilních technologií na světě. A nic na tom nezmění ani to, že má méně vystavovatelů a návštěvníků než hannoverský CeBIT. Hannoverští pořadatelé této evropské megavýstavy mimochodem uspořádali výstavu se stejným názvem přibližně před měsícem v Číně – proběhla bez valného zájmu. Snižující důležitost CeBITu letos dokresluje i fakt, že zatímco německý Siemens na domácí půdě (a na domácím, pro Siemens velmi úspěšném evropském trhu) představil jenom jeden low-end (M50), který je jen lehkou inovací (a nebýt operátorů, tak asi nikoho nezajímá), v exotickém Singapuru měl novinky hned tři, z toho dvě se budou prodávat i v Evropě (o třetím véčku CL50 se ovšem spekuluje, že se s ním také setkáme). A rozhodně nešlo o mobily, které by zapadly mezi ostatní (více viz náš článek o těchto nových Siemensech).

Spousta evropských majitelů mobilů po návratu z návštěvy Japonska často pronáší věty o sto letech za opicemi a tím zaostalým rozhodně nemyslí zemi vycházejícího slunce. V okouzlení z hezkých mobilů, barev, kvalitních polyfonních melodií nebo obrázků (které se postupně začínají měnit v mobilní video) si přitom vůbec neuvědomují, že jejich mobilní idolové příliš netuší, co to jsou SMS (což je jednou z příčin velkého úspěchu služby iMode, která Japoncům dala možnost posílat zprávy a e-maily z mobilu), nad přenosovými rychlostmi by se v Evropě ani nepousmáli a že technologie jako Bluetooth (po čemž volají naši čtenáři v diskusích téměř u každého low-endu) je vůbec nezajímají.

Asijští výrobci mobilů již dávno pochopili, že úspěch nepřinášejí technologie samy o sobě, ale že je potřeba nabídnout aplikace pro jejich využití. A pokud aplikace nejsou, potom je zbytečné technologie do mobilů implementovat. Právě přílišná orientace na technologie a zanedbávání aplikací je podle spousty účastníků CommunicAsia důvodem, proč teď hrají prim asijští výrobci mobilů. Ostatně, letošní a loňské prodejní úspěchy Samsungu, o kterém u nás téměř nikdo jako o výrobci mobilů neslyšel, jsou toho důkazem.

Současné soustředění na asijský trh není zapříčiněno jenom jeho nízkou penetrací majiteli mobilních telefonů, ale právě v jiném přístupu k mobilům jako takovým. Asiaté totiž vnímají mobily především jako nástroj k práci a pro zábavu. A když jeden z těchto požadavků mobil nesplňuje, potom jej jednoduše vymění za nový. Ostatně, tady v Singapuru to ani není drahé (vzhledem ke kupní síle) a nejinak je tomu i v okolních státech.

Letos se ještě jezdí evropští výrobci do Singapuru dívat na to, jak by se měli chovat v následujících letech, pokud chtějí na trhu přežít. Většina jich ostatně dojednává partnerství s místními hráči na trhu, kteří sice nedisponují vyspělými technologiemi jako v Evropě, ale i s tím, co mají, dokážou oslovit zákazníky. Příští rok už ale může být zlomový. Multimediální telefony jsou letos trendem, příští rok již budou realitou. Jenže pod pojmem multimediální mobil si nepředstavujme takový, který je nadupaný technologiemi, ale je použitelný. Ovšem při prvním pohledu na expozice evropských výrobců na CommunicAsia zůstáváme klidní – zdá se, že se poučili a dobře se připravují. Takže, zapomeňte na sychravý a studený Hannover v březnu a za rok nashledanou v Singapuru.