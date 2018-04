Colonisation of Mars: PROMO verze

Jisté je jen jedno - Colonisation of Mars je rekordmanem ve velikosti - 13,2 MB download PalmOS hry, to tu ještě skutečně nebylo a dial-upisti budou určitě hodně přemýšlet, zda jim vůbec hra stojí za celovečerní stahování. Snad vám pomůže naše itro.

Píše se rok 2175. Země je přelidněná a ani klimatické podmínky již dávno nejsou nejrůžovější. Jediným spolehlivým řešením se jeví kolonizace nových světů a jedním z prvních velkých cílů se stává nám nejbližší planeta Mars. Výstavba Nového Světa začíná. Všechno běží dobře, dokud se neobjeví záhadné mimozemské formy života. Nikdo před nimi není v bezpečí a jedno město za druhým je zničeno. Zbylo jen jedno, poslední město. Budoucnost lidstva leží ve vašich rukou...

Tak příběh bychom měli. Není nejoriginálnější, ale přiznejme si, že na něm zase až tak nezáleží a popravdě u PalmOS her není zase až tak obvyklý...

Hned na začátek objasním tajemství 13 MB downloadu - po rozbalení zipu najdete uvnitř dva soubory - 148 kB PRC soubor s hrou a 20.334 kB AVI soubor - ten trvá přesně 1:01 minut a je to jakási naivní upoutávka na produkt, ve které vesmírný koráb zaútočí na "město" na Marsu, které z nějakého záhadného důvodu vypadá jako kýčová vilová čtvrť českých neokapitalistů počátku devadesátých let. Dlužno dodat, že mne Webvisia 20 MB minutovým AVI souborem notně otrávila, jsem ale ochoten to překousnout, pokud bude hra stát za to...

Rozechvěle spouštím oranžovou kulatou ikonu - vítá mne intro obrázek /(viz úvod našeho preview) a objevuje se jakási mapa města s rozličnými stavbami a komunikacemi. Dole letí nějaký malý raketoplán. V dolní části obrazovky jsou vidět jakási okna - jedno hlavní uprostřed a dvě ještě po stranách.

No, Hi-Res to není (říkám si), ale vypadá to docela slušně složitě, paráda.

No, a zde moje dobré pocity z tohoto preview asi tak skončily...

Po zoufalém a naivním pokusu o "help" z menu (viz obrázek vpravo) jsem zjistil, že toto 13 MB preview je jen sekvencí asi pěti screenshotů ze hry (je úplně jedno, co zmáčknete, prostě vás to neustále cyklicky přepíná po pěti obrazovkách, z nichž ta poslední vám oznámí, že hra bude "již brzy".

No, nevím, plná hra může být docela dobrá, ale osobně shledávám zvolený způsob freewarového "preview" velmi nešťastným. 13 MB downloadem s pěti screenshoty zkouší Webvisia zřejmě meze trpělivosti PalmOS fanoušků :-((