Collins Dictionary - slovníky pro Psion

Překladové a výkladové slovníky patří mezi nejrozšířenější aplikace, používané na takřka všech typech kapesních počítačů, Psion nevyjímaje. Je to ostatně logické, neboť elektronický slovník může v řadě případů nabídnout nesrovnatelně luxusnější služby než typický kapesní papírový slovník, tedy pokud Vám zrovna nedojdou baterie :-))). Palmtop Software nabízí ve své sérii Collins Dictionary hned několik slovníků pro různé jazyky, konkrétně se jedná o výkladový anglický slovník Collins Cobuild a obousměrné překladové slovníky anglicko-německý, anglicko-francouzský, anglicko-italský, anglicko-španělský a francouzsko-německý. Obousměrné značí schopnost vyhledávat a překládat slova ze zdrojového i cílového jazyka, respektive možnost přehodit zdrojový a cílový jazyk. Každý slovník stojí 20 GBP (na CD-ROM) nebo 35 USD, zakoupit můžete i elektronickou verzi. Všechny slovníky fungují na prakticky libovolném EPOC32 kompatibilním počítači (zatím ale vyjma ER6 verzí), oficiálně je podporován Psion Revo/Revo Plus, Series 5/5mx, Series 7/netBook, Ericsson MC218, Diamond Mako, Scientific Osaris a Geofox.Nejluxusnějším slovníkem je pochopitelně výkladový anglický slovník Collins Cobuild (testováno), sestavený z cca 2 500 000 slov obsažených v celé sérii Collins Cobuild. Verze pro Psion samozřejmě neobsahuje všechna slova a slovní spojení, spokojit se budete muset pouze s cca 100 000 výrazy a o něco více než 75 000 referencemi, což by ale pro běžné použití mělo stačit. Samozřejmostí je anglická gramatika a relativně podrobný výklad ke každému slovu, stejně jako komfortní vyhledávací možnosti. Pokud máte starší verzi 1.0, můžete si od Palmtop Software zdarma stáhnout upgrade, obsahující jednak dynamickou nápovědu, malinko vylepšené prohledávání slovníku, automatické vyhledávání slov přímo při jejich psaní, vícenásobné paste, práci s hotkeys, mimo jiné také možnost nahrát nebo uložit označený blok textu nahrazující předchozí backup/restore funkce. Díky dotykovým displejům Psionů je práce se všemi slovníky velmi pohodlná, k nezbytnému komfortu patří pochopitelně i několik typů zobrazení jednotlivých slov či frází u překladových slovníků (viz další obrázky).Pokud postrádáte český překladový slovník, asi Vás zklamu, ale Palmtop Software nic takového nenabízí, na trhu je ale například slušný slovník Parlance (obousměrný česko-anglický a česko-německý překladový slovník), další ze slovníků s českými slovíčky se tuším prodával i pro Psion Series 3A/3c/3mx. Celou sérii Collins Dictionary si můžete zakoupit i v kapesním papírovém vydání, pokud ale máte Psiona, nevidím důvod proč s sebou při cestách do ciziny tahat papírové slovníky, když například na Compact Flash kartě je místa dost a dost. Kvalitou se Collinsovým elektronickým slovníkům pro EPOC32 patrně žádný jiný slovník hned tak nevyrovná, pro jistotu se ale někdy příště podíváme na freewarové a sharewarové překladové slovníky od jiných autorů.různé podle varianty slovníkuangličtina, němčina, francouzština, španělština, italštinaPsion Series 5/5mx, Revo (Plus), Series 7, netBook Pro, Ericsson MC218, Diamond Mako, Scientific Osaris, Geofox350 kB aplikace + cca 600 kB až 3,8 MB pro jednotlivé slovníky35 USD+ kvalita a rozsah slovníků, jednoduché a příjemné ovládání, vysoká užitná hodnota- nic, co by vůbec stálo za řeč