COL přestává používat značku Jet2Web

Společnost Czech On Line se rozhodla přestat používat značku Jet2Web, kterou od října 2001 používala pro služby zaměřené na klienty z řad firem. Oficiálně o tom dnes informoval generální ředitel společnosti Charles Peake.

Značku Jet2Web firma v České republice zavedla před necelými dvěma lety v souladu se strategií mateřské společnosti Telekom Austria. Služby pro firemní zákazníky do té doby poskytovala pod názvem Video On Line. Podle tehdejšího vyjádření Peaka byla důvodem změny skutečnost, že Video On Line byla vnímána spíše jako značka pro domácnost.

Jak už ČIA informovala, k letošní změně dochází poté, co malé povědomí o značce Jet2Web zjistil jak průzkum mateřské společnosti v Rakousku, tak i následný průzkum COL v České republice. "Lidé si značku Jet2Web spojují s telekomunikačními službami daleko méně než značku Czech On Line," uvedla tisková mluvčí společnosti Lenka Horáková. Právě značku Czech On Line tedy od letošního března začne firma pro služby zákazníkům z řad firem používat.

Druhou propagovanou značkou společnosti na českém trhu je Volný.cz, pod kterou firma nabízí především internetové služby pro uživatele z řad domácností.

