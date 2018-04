COL a Contactel již mají rozhodnutí o propojení ADSL

PRAHA (ČIA) - Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), které ukládá povinnost propojit do 30 dnů sítě Českého Telecomu a alternativních operátorů pro poskytování internetového připojení ADSL, již obdržely společnosti Czech On Line (COL) a Contactel. Na dotaz ČIA to potvrdili mluvčí obou firem. Mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl odmítl podrobnosti o probíhajícím správním řízení sdělit.



Rozhodnutí ČTÚ stanovuje konkrétní technické a provozní podmínky a s odkazem na cenové rozhodnutí z 1. dubna také velkoobchodní ceny propojení sítí Českého Telecomu a alternativních operátorů. Maximální měsíční ceny za propojení činí při agregaci 1:50 v závislosti na rychlosti připojení 396 nebo 628 korun, při agregaci 1:20 se pohybují od 892 do 3039 korun (všechny ceny jsou bez DPH). Tyto poplatky jsou v cenovém rozhodnutí stanoveny bez omezení objemu přenesených dat a nelze je navýšit další cenou za přenesená data.



Podle mluvčí COL Stanislavy Beyerové má aktuální rozhodnutí ČTÚ platnost smlouvy. COL pokračuje v jednání s Telecomem o realizaci propojení a připravuje nové ceny ADSL služeb pro koncové zákazníky. Další jednání o konkrétních parametrech ADSL chce s Telecomem ještě tento týden zahájit i Contactel. Podle ředitele firmy pro zákaznická řešení a regulační záležitosti Miroslava Řezníčka předloží Contactel Telecomu návrh dodatku k propojovací smlouvě, v němž se bude držet podmínek stanovených ČTÚ. "Vzhledem k tomu, že jsme už před čtrnácti dny snížili ceny ADSL, nepocítí koncoví zákazníci krátkodobě žádné dopady," dodal mluvčí Contactelu Pavel Rusý. "Rozhodnutí ČTÚ vnímáme jako krok směrem ke zlepšení kvalitativních, technických a cenových parametrů služby. Zákazník by přínos tohoto rozhodnutí měl pocítit v rozšíření nabídky ADSL od jednotlivých poskytovatelů připojení," řekl dnes generální ředitel Contactelu Peter Rubeck.



Technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci. Zatímco tradiční modemy jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kilobitů za sekundu, ADSL umožňuje využívat běžnou telefonní linku k připojení na internet rychlostí několika stovek kilobitů za sekundu. ADSL může nabídnout také multimediální služby, vytváření interaktivních obchodních aplikací nebo privátních datových sítí.