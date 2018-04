Borat alias Grimsby paroduje premiéry nových iPhonů

Ve videu vystupuje na pódiu s podobnou barevnou stylizací plátna v pozadí. Sám svým vystupováním i vzhledem připomíná Johnnyho Ive, hlavního designéra společnosti Apple. Začíná výčtem „starých produktů“, jako jsou Ali G, Borat a Bruno - postavy ze stejnojmenných filmů, které hrál právě Sacha Baron Cohen.

Vzápětí představuje nový produkt - Nobbyho, postavu, kterou hraje právě ve filmu Grimsby. Pokračuje ve stejném duchu konferencí Applu a dodává, že Nobby je o 12 procent sympatičtější než Borat a o celých 15 procent větší idiot než Ali G.

O filmu prohlašuje, že má nejodlehčenější, nejkratší a nejzmatenější dějovou linku, která byla kdy vydána velkým filmovým studiem. Film také podle Cohenových slov vyobrazuje to, co už se v Americe daří padesát let - dává zbraně do rukou naprostých idiotů. Na závěr dodává, že jeho „produkt“ zkrátka funguje.

Film zachycuje příběh dvou bratrů, jednoho prostoduchého fotbalového fanouška a druhého tajného agenta, do jejichž osudů je zapracovaný typický Cohenův humor. Recenzi na film si můžete přečíst zde.