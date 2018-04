Coca-Colu objednáváme jen přes SMS!

Na letošním CeBITu byl na stánku firmy Nokia představován tento krásný automat na Coca-Colu. Asi vás napadá, že takový kokakolácký automat nebude Nokia vystavovat jen tak .- telefony jí docela nesou a nemá důvod, proč se dávat na tak mimooborovou přidruženou výrobu...

Kupodivu se opět jednalo o výdobytek moderní telekomunikační společnosti - totiž automat na Colu vám vydal kýžený nápoj nejenom po trapném a omšelém vsunutí markové mince, ale také po objednávce z mobilního telefonu. Díky tomu jste zbaveni ponižující nutnosti nosit s sebou mince v případě, že chcete ukájet svou žízeň Colou.

Systém funguje velmi jednoduše. Na automatu jsou dvě čísla - to jedno je telefonní, to druhé je číslo automatu. Pošlete SMS zprávu na telefonní číslo a v SMS zprávě uvedete číslo automatu. Po pár vteřinách automat zachrochtá a vyhodí vám nápoj, jenž jste předtím předvolili.

Ačkoliv je celé zařízení presentováno jako vrchol důvtipu a mazanosti, je vlastně triviálně jednoduché a i v Čechách bychom se podobné atrakce mohli nadít, kdyby některá z distribučních firem o to projevila zájem. V podstatě je pouze do výdejního automatu implementován průmyslový datový GSM modul (typicky Siemens M1, A10 atd) a někde v ústředí je počítač, který přes další podobný modul přijímá na SMS číslo SMS zprávy. Došlou SMS zprávu zanese do databáze a na telefonní číslo patřičného automatu pošle povolení k výdeji. Automat zkontroluje odesilatele a korektnost povolení k výdeji a pak již vydá cokoliv v kreditované částce. Celý systém lze upravit i tak, že automat teprve po vydání zboží odešle zprávu obsahující informaci o účtované sumě. Samozřejmě pak už je jediný problém - domluvit s operátorem, že takto vydané zboží se objeví u klienta na účtu případně je částka sražena z kreditu předplacené karty a suma je deponována na účet provozovatele automatu.

Jak vidíte, není to tak složité - on veškerý vědeckotechnický pokrok poslední doby se skládá spíše z evoluce, nežli z revoluce...

PS: Ten automat mi stejně na CeBITu Colu nedal - prý kvůli roamingu. Jak by se asi RadioMobil tvářil, kdyby mu D2-Privat poslal v mém roamingovém vyúčtování 1st Coca-Cola 0.3l?