Co změní Telefónica v Českém Telecomu?

Společnost neuvažuje ani o tom, že převede splácení kupní ceny na Český Telecom, což by znamenalo významné zadlužení tuzemského dominantního operátora. ČTK to řekl zdroj obeznámený s obsahem nabídky.

"Naopak je pravděpodobné, že Telefónica využije ke splácení kupní ceny dividendy z Telecomu," dodal zdroj. Zástupci firmy se k výsledkům tendru dosud oficiálně nevyjádřili.

Telefónica by podle analytika Komerční banky Lukáše Dufka mohla prosadit zvýšení nynějšího nízkého dluhu Telecomu a výplatu vysoké dividendy. Firma si podle něj s nejvyšší pravděpodobností ponechá celý Telecom, nebude se zbavovat Eurotelu ani fixních linek a mohla by podpořit regionální expanzi Českého Telecomu.

Telefónica nabídla za státní podíl 82,6 miliardy korun. Druhá nejvyšší nabídka Swisscomu zněla na 79,2 miliardy a třetí Belgacom chtěl zaplatit 67,5 miliardy korun. Konsorcium France Télécomu a finančních investorů Blackstone/CVC/Providence bylo vyřazeno pro odchýlení od podmínek tendru. Podle internetového serveru Euro OnLine skupina v neotevřené obálce nabízela 67 miliard korun.

V případě, že vláda prodej Telecomu Telefónice schválí, přijde si privatizační poradce CSFB a Česká spořitelna podle neoficiálních informací na 0,385 procenta z prodejní ceny, tedy více než 300 milionů korun.

Proč chce Telefónica Telecom?

K expanzi na nové trhy Telefónicu nutí především neustále se horšící situace na domácím trhu ve Španělsku, kde například do roku 2008 bude muset propustit zhruba třetinu svých tamních zaměstnanců. Ze Španělska firmě pramení více než šedesát procent veškerých příjmů. Druhý největší trh je pro Telefónicu Brazílie, která generuje sedmnáct procent obratu.

Telefónica má akviziční potenciál, podle analytiků firma není tak vysoce zadlužená jako jiní tradiční hráči v oboru, protože díky své koncentraci na působení v jihozápadní části Evropy se tak intenzivně neúčastnila horečky nakupování licencí UMTS.

Jak na výsledky tendru reagují ostatní zájemci?

Swisscom už nebude svou nabídku na privatizaci Českého Telecomu zvyšovat a považuje ji za konečnou. "Cena, kterou Swisscom nabídl, je maximální kupní cenou, kterou je možné z hlediska akcionářů Swisscomu obhájit," píše se ve sdělení švýcarského operátora. Swisscom dodal, že žádnou další šanci na zvýšení nabídky už nevidí.

Švýcarský operátor ale nadále počítá s expanzí. Středem jeho zájmu je například rakouský operátor Telekom Austria. Zatím ale o převzetí nemůže být řeč, protože Swisscom v Rakousku podle svých vlastních slov naráží na politický odpor. Švýcaři se o převzetí rakouského Telekomu snažili už loni, ale neúspěšně.

"V tuto chvíli to vůbec není aktuální. To ale neznamená, že nebudeme mít zájem," řekla agentuře Reuters mluvčí Swisscomu. Ten má nyní dostatek hotovosti a už dříve avizoval, že ji chce použít na svou další expanzi. Ministr financí Bohuslav Sobotka už ve středu večer naznačil, že vládě doporučí, aby přijala nabídku Telefóniky. Ta za podíl v Telecomu nabízí zhruba 82,6 miliardy korun. Podle Sobotky by mohl být vítěz soutěže oznámen už 6. dubna.

Belgacom si počká na rozhodnutí vlády, a naopak připustil možné zvýšení nabídky. Společnost France Télécom v krátkém prohlášení uvedla, že vzala rozhodnutí českých úřadů na vědomí a nehodlá je dále komentovat.

Rozhodne se ve středu, jestli nepadne vláda

Vláda by měla o prodeji Telecomu Telefónice rozhodovat zřejmě příští středu. V té době by ale pozice kabinetu mohla být oslabena, protože v pátek se v Poslanecké sněmovně uskuteční hlasování o nedůvěře kabinetu.

Premiér Stanislav Gross by proto měl na žádost ministra financí iniciovat jednání parlamentních stran, aby vláda mohla privatizaci formálně dokončit. Jestli se tedy náš dominantní operátor opravdu ocitne ve španělských rukách není zatím vůbec jisté.