Co všechno umějí české předplacené karty?

I když je pro většinu uživatelů předplacených karet důležitější nižší cena za volání než široký výběr služeb, nelze jejich nabídku opomenout. Po srovnání cen za volání z předplacených karet vám tedy přinášíme i přehled služeb.

Která karta nabízí nejvíc?

Rozhodně se nedá jednoznačně prohlásit, že ta či ona karta nabízí nejvíce služeb, nebo že její služby jsou nejvýhodnější. U každé karty najdete služby, které v nabídce jiných karet chybí. Například jediná Oskarta nabízí možnost přesměrování hovorů jinam než do hlasové schránky. Jenže nemá SIM toolkit a odchozí roaming. S Twistem si zase zavoláte pohodlně ze zahraničí díky plnému roamingu (bez nutností zpětného volání), jenže nemáte SMS chat. Eurotel je velmi silný v dobíjení kreditu. Jeho karty Go vydrží bez dobití nejdéle (18 měsíců ale hovor jednou za tři měsíce) a dobíjet je můžete i na internetu. Pro změnu ale s Go nemůžete uskutečňovat konferenční hovory nebo datové a faxové přenosy.

Nejlepší služby

Pro zákazníka by samozřejmě bylo ideální, kdyby jeho předplacená karta nabízela přinejmenším stejné služby jako karty ostatních operátorů. Co byste tedy od svého operátora měli chtít?

Podrobný výpis hovorů na internetu . Majitelé Oskaret se mohou na internetových stránkách Oskara vždy podívat, kam a jak dlouho volali a také kolik SMS kam poslali.

. Majitelé Oskaret se mohou na internetových stránkách Oskara vždy podívat, kam a jak dlouho volali a také kolik SMS kam poslali. Konferenční hovor, přesměrování hovorů . I když možná namítnete, že typickými uživateli těchto služeb jsou majitelé tarifních programů, není to pravda. Přesměrování hovorů využije každý a porady po telefonu jsou dnes stále více oblíbené u teenagerů.

. I když možná namítnete, že typickými uživateli těchto služeb jsou majitelé tarifních programů, není to pravda. Přesměrování hovorů využije každý a porady po telefonu jsou dnes stále více oblíbené u teenagerů. Datové a faxové přenosy . Pokud se potřebujete připojit z notebooku přes mobil k internetu a přečíst si poštu nebo odeslat fax jen několikrát ročně, potom si kvůli tomu nebudete pořizovat tarifní program, ale předplacenou kartu.

. Pokud se potřebujete připojit z notebooku přes mobil k internetu a přečíst si poštu nebo odeslat fax jen několikrát ročně, potom si kvůli tomu nebudete pořizovat tarifní program, ale předplacenou kartu. SMS chat, odpověď na mobilní e-maily . Služba SMS chat je velmi oblíbená mezi mládeží a proto by ji žádný operátor neměl ignorovat. A když už je možné na mobilu e-maily přijímat, mělo by být možné na ně i přímo odpovídat.

. Služba SMS chat je velmi oblíbená mezi mládeží a proto by ji žádný operátor neměl ignorovat. A když už je možné na mobilu e-maily přijímat, mělo by být možné na ně i přímo odpovídat. SIM toolkitové aplikace . Vedle Paegasu už umí SIM toolkit i Eurotel a zanedlouho tuto technologii zvládne i Oskar. Proč by ji tedy tito operátoři nemohli nabízet svým zákazníkům?

. Vedle Paegasu už umí SIM toolkit i Eurotel a zanedlouho tuto technologii zvládne i Oskar. Proč by ji tedy tito operátoři nemohli nabízet svým zákazníkům? Dobíjení a nákup kreditu na internetu . Ne vždy máte chuť hledat nejbližší bankomat nebo trafiku, kde prodávají dobíjecí kupóny. Pokud můžete kredit dobít přímo na internetu, ušetříte si spoustu času a nervů.

. Ne vždy máte chuť hledat nejbližší bankomat nebo trafiku, kde prodávají dobíjecí kupóny. Pokud můžete kredit dobít přímo na internetu, ušetříte si spoustu času a nervů. Odchozí roaming . Ať už váš operátor umožňuje volání ze zahraničí plným roamingem, nebo k tomu využívá zpětné volání, rozhodně by vám tuto službu měl nabídnout. Když totiž pojedete na dovolenou, nebudete si k tomu přece pořizovat tarifní program. To si raději koupíte jinou předplacenou kartu nebo zavoláte z místní budky.

. Ať už váš operátor umožňuje volání ze zahraničí plným roamingem, nebo k tomu využívá zpětné volání, rozhodně by vám tuto službu měl nabídnout. Když totiž pojedete na dovolenou, nebudete si k tomu přece pořizovat tarifní program. To si raději koupíte jinou předplacenou kartu nebo zavoláte z místní budky. Výměna ukradené SIM karty. Je skvělé, dostanete-li novou SIM kartu se svým starým telefonním číslem, když vám ukradnou telefon. Škoda, že tuto službu Eurotel ani Paegas nenabízí. Klienti Eurotelu se při okradení alespoň mohou utěšovat pocitem, že z jejich domovské sítě si jejich telefonem nikdo nezavolá – pokud ovšem krádež operátorovi nahlásí.

Služby předplacených karet

Paegas Twist Eurotel Go Quatro Eurotel Go Original Eurotel Go Fun Oskarta Účtování hovorů po 30 sekundách po 30 sekundách po 30 sekundách po 30 sekundách první minuta se platí celá, dále se účtuje každá sekunda Časová pásma Špička 8:00 - 15:30 7:00 - 16:00 7:00 - 19:00 celý den celý den Noční volání 19:00 - 8:00 ne ne ne ne Víkendové volání (So, Ne, svátky) sazba za noční volání ne ne ne ne Hovorové služby Identifikace čekajícího hovoru ano ano ano ano ano Přidržení hovoru ano ano ano ano ano CLIR ne ne ne ne ano Internetové volání ano ano ano ano ano Formát internetového volání 42 00421 7 123456 55 421 7 123456 55 421 7 123456 55 421 7 123456 77 421 7 123456 Konferenční hovor ano ne ne ne ano Přesměrování hovorů ne ne ne ne ano Blokování hovorů ne ne ne ne ano Datové služby Datové a faxové přenosy ano ne ne ne ano WAP ano ano ano ano ano Textové zprávy Mobilní e-mail jméno@click.cz telefonníčíslo@sms.eurotel.cz telefonníčíslo@sms.eurotel.cz telefonníčíslo@sms.eurotel.cz jméno@mujoskar.cz Odpověď na přijaté e-maily ne ano ano ano ano SMS chat ne ano ano ano ano Informace přes textové zprávy Paegas Info GSM Infotext GSM Infotext GSM Infotext ne SIM Toolkit bankovnictví ano ne ne ne ne Kredit Zjištění aktuálního kreditu zobrazuje se na displeji; na tel. čísle 4601 zobrazuje se na displeji mobilu *1) zobrazuje se na displeji mobilu *1) zobrazuje se na displeji mobilu *1) odesláním kódu *22#, na tel. čísl e *77 Časový limit pro dobití kreditu 12 měsíců 18 měsíců 18 měsíců 18 měsíců podle kupónu (6, 9, 12 měsíců) Povinné odchozí hovory ne jednou za tři měsíce jednou za tři měsíce jednou za tři měsíce ne Hodnota kupónů 400, 800, 2000 300, 500, 1000, 2000 300, 500, 1000, 2000 300, 500, 1000, 2000 400,800,1500 Dobíjení na internetu ne ano ano ano ano Dobíjení z jiného telefonu +420 603 124 602 +420 2 6701 1188 +420 2 6701 1188 +420 2 6701 1188 +420 2 7117 7100, 0800 177 100 Dobití kreditu textovou zprávou *102*dobíjecíkód# *102*dobíjecíkód# *102*dobíjecíkód# *102*dobíjecíkód# ne Nákup kreditu na internetu ne ano ano ano ano Nákup kreditu v bankomatu bonus 10 % ano ano ano bonus 50 Kč Podrobný výpis hovorů ne ne ne ne na internetu Roaming Příchozí roaming ano ano ano ano ano Odchozí roaming - zpětné volání ano ano ano ano ne Odchozí roaming - standardní ano ne ne ne ne Ostatní služby Telefonní číslo asistenční služby 333 1188 1188 1188 ne Změna na tarifní program zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Zablokování ukradeného telefonu proti použití v síti ne ano ano ano ne Výměna ukradené nebo ztracené SIM karty ne ne ne ne ano Reaktivace propadlé SIM karty ne 500 Kč 500 Kč 500 Kč ne Poznámky 1) kredit na displeji někdy není přesný - když není odečtena cena za odeslané textovky. Potom musíte zavolat na linku Go (*88) a z menu si nechat kredit aktualizovat

Hovorné u předplacených karet

Špička Mimo špičku Tarif Eurotel Pevné linky RadioMobil Český Mobil WAP Eurotel Pevné linky RadioMobil Český Mobil WAP SMS Go Quatro 6,90 9,90 9,90 9,90 3,30 2,70 7,90 7,90 7,90 1,00 3,30 Go Original 5,50 15,50 6,50 6,50 3,30 5,50 5,50 6,50 6,50 1,00 3,30 Go Fun 6,60 6,60 6,60 6,60 3,30 6,60 6,60 6,60 6,60 3,30 1,80 Oskarta 400 6,30 6,30 6,30 3,15 2,63 6,30 6,30 6,30 3,15 2,63 2,10 Oskarta 800 5,60 5,60 5,60 2,80 2,34 5,60 5,60 5,60 2,80 2,34 1,87 Oskarta 1500 5,25 5,25 5,25 2,62 2,19 5,25 5,25 5,25 2,62 2,19 1,75 Paegas Twist 6,80 9,90 5,00 6,80 2,80 6,80 7,90 5,00 6,80 2,80 2,80

Noční hodiny, víkend, svátky Tarif Eurotel Pevné linky RadioMobil Český Mobil WAP Časová pásma Go Quatro 2,70 7,90 7,90 7,90 1,00 Špička - od 7:00, mimo špičku - od 19:00 Go Original 5,50 5,50 6,50 6,50 1,00 Špička - od 7:00, mimo špičku - od 16:00 Go Fun 6,60 6,60 6,60 6,60 3,30 Špička je po celý den Oskarta 400 6,30 6,30 6,30 3,15 2,63 Špička je po celý den Oskarta 800 5,60 5,60 5,60 2,80 2,34 Špička je po celý den Oskarta 1500 5,25 5,25 5,25 2,62 2,19 Špička je po celý den Paegas Twist 6,80 5,00 2,80 6,80 2,80 Špička - od 8:00; mimo špičku - od 15:30; noční hodiny - od 19:00